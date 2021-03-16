ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии

В Евросоюз за апрель - июнь поставят более 200 млн доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer-BioNTech, включая 10 млн доз, которые первоначально планировалось доставить в течение второй половины года, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Эти 10 млн доз обеспечат увеличение общего объема вакцины Pfizer/BioNTech до более чем 200 млн доз во втором полугодии", - цитируют западные СМИ ее слова.
Фон дер Ляйен отметила, что это хорошая возможность для некоторых стран ЕС преодолеть нехватку в поставках вакцины.
Ранее Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС.
"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорилось в письме, направленном главе Еврокомиссии и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.
В письме подчеркивалось, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".
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