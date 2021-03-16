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Дальнее зарубежье 16.03.2021 18:20

ЕС получит в апреле - июне более 200 млн доз вакцины Pfizer/BioNTech - глава Еврокомиссии

В Евросоюз за апрель - июнь поставят более 200 млн доз вакцины от коронавируса производства компаний Pfizer-BioNTech, включая 10 млн доз, которые первоначально планировалось доставить в течение второй половины года, заявила во вторник глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Эти 10 млн доз обеспечат увеличение общего объема вакцины Pfizer/BioNTech до более чем 200 млн доз во втором полугодии", - цитируют западные СМИ ее слова.

Фон дер Ляйен отметила, что это хорошая возможность для некоторых стран ЕС преодолеть нехватку в поставках вакцины.

Ранее Австрия, Чехия, Словения, Болгария и Латвия призвали провести европейский саммит, чтобы обсудить диспропорции в распределении вакцин против коронавируса между государствами ЕС.

"Мы призываем вас... как можно скорее провести обсуждение этого важного вопроса среди лидеров (европейских государств)", - говорилось в письме, направленном главе Еврокомиссии и председателю Европейского Совета Шарлю Мишелю.

В письме подчеркивалось, что "поставки вакцины некоторыми фармацевтическими компаниями в ряд стран ЕС осуществляются не на справедливой основе".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]