Великобритания будет предпринимать контрмеры против всех типов угроз, которые несет Россия, говорится в обнародованном обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.
"Соединенное Королевство уважает народ, культуру и историю России. Однако пока отношения с ее правительством не улучшатся, мы (Британия - ИФ) будем активно сдерживать и защищаться от всего спектра угроз со стороны России ", - отмечается в наиболее масштабном со времен окончания "холодной войны" обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.
При этом в Лондоне пообещали посредством НАТО объединять военные, дипломатические и разведывательные усилия стран Запада для решения проблем на этом направлении.
Согласно обзору, "Россия - это наиболее актуальная угроза в регионе" НАТО, и Лондон для реагирования на эту проблему будет способствовать сотрудничеству ЕС и НАТО. Уточняется, что альянсу нужно быть готовым иметь дело с такими вызовами как высокоточное оружие дальнего радиуса действия, кибероперации и оружие для действий в космическом пространстве, а также с "враждебной активностью, цель которой - проверить границу между миром и войной и нашу (стран Запада - ИФ) решимость дать ответ".
В документе также говорится, что Лондон призовет РФ к ответу "за нарушения международного права" и будет работать с партнерами так же, как он делал в связи с "делом Скрипалей".
"Мы также будем поддерживать другие (государства - ИФ) в зоне Восточной Европы, и не только, для улучшения их приспособляемости к угрозам государственного уровня. Это касается и Украины, где мы продолжим создавать ее потенциал вооруженных сил", - говорится в обзоре.
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