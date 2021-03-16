BioNTech-Pfizer ускорит поставку ЕС 10 млн доз вакцины во втором квартале - заявление ЕК

Европейская комиссия (ЕК) распространила во вторник заявление, в котором сообщает, что пришла к соглашению с компанией BioNTech-Pfizer об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины против COVID-19 во втором квартале.
"Я знаю, насколько важен второй квартал для реализации наших стратегий вакцинации в государствах-членах. Ускоренная поставка 10 млн доз доведет общее количество доз BioNTech-Pfizer во втором квартале до более 200 млн. Это очень хорошая новость", - приводятся в документе слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.
По ее мнению, это дает государствам-членам ЕС возможность исправлять нарушения в поставках Евросоюзу вакцин против коронавируса.
Эти дозы, объясняется в заявлении, компания поставит из числа 100 млн доз по второму контракту Еврокомиссии с BioNTech-Pfizer, предусмотренному на 3 и 4 кварталы 2021 года.
Данное заявление ЕК появилось на фоне скандальных задержек с поставками Евросоюзу вакцины по контракту с компанией AstraZeneca.
Президент Алиев побывал в Шуше
Парламент Азербайджана утвердил нового зампреда Счетпалаты
Главы МИД Азербайджана и Словакии проведут переговоры в Баку
SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц партию интернет-спутников
Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%
Швеция разрешила провести исследования морского дна для энергоперемычки между Литвой и Польшей
Британский штамм коронавируса стал доминирующим в Эстонии
Греция с 14 мая готова принимать российских туристов с прививкой, антителами или отрицательными тестами
В Карабахе на мине подорвались 6 граждан Азербайджана, двое погибли – СМИ
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку прошла встреча, посвященная Мухаммеду Туси
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам