BioNTech-Pfizer ускорит поставку ЕС 10 млн доз вакцины во втором квартале - заявление ЕК

Европейская комиссия (ЕК) распространила во вторник заявление, в котором сообщает, что пришла к соглашению с компанией BioNTech-Pfizer об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины против COVID-19 во втором квартале.

"Я знаю, насколько важен второй квартал для реализации наших стратегий вакцинации в государствах-членах. Ускоренная поставка 10 млн доз доведет общее количество доз BioNTech-Pfizer во втором квартале до более 200 млн. Это очень хорошая новость", - приводятся в документе слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По ее мнению, это дает государствам-членам ЕС возможность исправлять нарушения в поставках Евросоюзу вакцин против коронавируса.

Эти дозы, объясняется в заявлении, компания поставит из числа 100 млн доз по второму контракту Еврокомиссии с BioNTech-Pfizer, предусмотренному на 3 и 4 кварталы 2021 года.

Данное заявление ЕК появилось на фоне скандальных задержек с поставками Евросоюзу вакцины по контракту с компанией AstraZeneca.