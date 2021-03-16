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Дальнее зарубежье 16.03.2021 23:05

BioNTech-Pfizer ускорит поставку ЕС 10 млн доз вакцины во втором квартале - заявление ЕК

Европейская комиссия (ЕК) распространила во вторник заявление, в котором сообщает, что пришла к соглашению с компанией BioNTech-Pfizer об ускоренной поставке 10 млн доз вакцины против COVID-19 во втором квартале.

"Я знаю, насколько важен второй квартал для реализации наших стратегий вакцинации в государствах-членах. Ускоренная поставка 10 млн доз доведет общее количество доз BioNTech-Pfizer во втором квартале до более 200 млн. Это очень хорошая новость", - приводятся в документе слова председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен.

По ее мнению, это дает государствам-членам ЕС возможность исправлять нарушения в поставках Евросоюзу вакцин против коронавируса.

Эти дозы, объясняется в заявлении, компания поставит из числа 100 млн доз по второму контракту Еврокомиссии с BioNTech-Pfizer, предусмотренному на 3 и 4 кварталы 2021 года.

Данное заявление ЕК появилось на фоне скандальных задержек с поставками Евросоюзу вакцины по контракту с компанией AstraZeneca.

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Тэги: ЕВРОСОЮЗ, ВАКЦИНА, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]