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Дальнее зарубежье 16.03.2021 19:33

Британия намерена учредить космическое командование и подготовить площадку для запуска спутников

Национальный космический совет Великобритании в течение 2021 года разработает первую национальную комическую стратегию, подразумевающую в частности учреждение космического командования и разработку мощностей для запуска спутников с территории страны, говорится в обзоре оборонной и внешней политики Великобритании.

"В национальной космической стратегии 2021 года будет закреплен интегрированный подход к военной и гражданской космической политике, в рамках которой к лету 2021 года мы учредим новое космическое командование, чтобы британские вооруженные силы располагали передовыми возможностями для продвижения интересов страны как на Земле, так и в космосе", - говорится в документе.

"К 2022 году планируется разработать мощности для коммерческих запусков спутников с территории Великобритании - из Шотландии. Это даст нам более широкую стратегическую автономию и гибкость относительно того, что и когда Великобритания отправляет в космос", - подчеркивается в обзоре.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОСМОС, СТРАТЕГИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]