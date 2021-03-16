Британия намерена учредить космическое командование и подготовить площадку для запуска спутников

Национальный космический совет Великобритании в течение 2021 года разработает первую национальную комическую стратегию, подразумевающую в частности учреждение космического командования и разработку мощностей для запуска спутников с территории страны, говорится в обзоре оборонной и внешней политики Великобритании.

"В национальной космической стратегии 2021 года будет закреплен интегрированный подход к военной и гражданской космической политике, в рамках которой к лету 2021 года мы учредим новое космическое командование, чтобы британские вооруженные силы располагали передовыми возможностями для продвижения интересов страны как на Земле, так и в космосе", - говорится в документе.

"К 2022 году планируется разработать мощности для коммерческих запусков спутников с территории Великобритании - из Шотландии. Это даст нам более широкую стратегическую автономию и гибкость относительно того, что и когда Великобритания отправляет в космос", - подчеркивается в обзоре.