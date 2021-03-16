Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

15.03 $/bbl   WTI 65.39 -0.22 Brent 68.88 -0.34

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 16.03.2021 17:26

Китай - угроза экономической безопасности Британии, но важен для решения мировых проблем - обзор британской политики

КНР является государством, которое в наибольшей степени угрожает экономическим интересам Великобритании, но в то же время Пекин - важный партнер в торговле и в решении мировых проблем, говорится в обнародованном обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.

"И Китай, и Соединенное Королевство имеют выгоду от двусторонней торговли и инвестиций, но Китай также являет собой самую крупную угрозу государственного уровня для экономической безопасности Британии", - указано в документе.

При этом британские власти намерены прикладывать дипломатические усилия для урегулирования разногласий между странами и для нахождения точек соприкосновения.

"Китай - все более важный партнер в реагировании на глобальные вызовы, как готовность к эпидемиям, биоразнообразие и климатические изменения. Мы продолжим добиваться положительных экономических отношений, в том числе более основательных торговых связей и большего объема китайских инвестиций в Соединенное Королевство", - говорится в обзоре.

В то же время Лондон пообещал защищать от Китая свои информационные сети и важнейшие технологии, уменьшать зависимость от него при поставках критически важных продуктов.

"Мы не будем колебаться, чтобы встать на защиту наших ценностей и наших интересов, когда им угрожают, или в том случае, когда Китай действует в нарушении существующих договоренностей", - заверили авторы обзора.

В этом контексте в документе упоминается реакция Британии на действия правительства КНР в отношении Гонконга или Синьцзян-Уйгурского автономного района: в последнем случае Лондон предпринял такие меры, чтобы британские организации не оказались соучастниками нарушения прав человека в этом регионе Китая и не получали от этого прибыль.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КИТАЙ, ЭКОНОМИКА, УГРОЗА


Похожие новости


Глава МИД Великобритании обсудил с коллегами из стран Северной Европы Россию и Китай Дисконт цены на золото в Шанхае против Лондона в 2020 г достиг рекордных $24 Китайская Huawei запросила встречу с британским премьером в надежде продолжить строительство сети 5G в Великобритании Лондону придется пересмотреть отношения с Пекином в связи с пандемией коронавируса - глава британского МИД British Airways объявила о приостановке полетов в Пекин и Шанхай Мэй заявила, что лично довела до сведения китайских властей обеспокоенность Лондона в связи с ситуацией в Гонконге

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]