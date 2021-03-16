Китай - угроза экономической безопасности Британии, но важен для решения мировых проблем - обзор британской политики

КНР является государством, которое в наибольшей степени угрожает экономическим интересам Великобритании, но в то же время Пекин - важный партнер в торговле и в решении мировых проблем, говорится в обнародованном обзоре внешнеполитической стратегии британских властей.

"И Китай, и Соединенное Королевство имеют выгоду от двусторонней торговли и инвестиций, но Китай также являет собой самую крупную угрозу государственного уровня для экономической безопасности Британии", - указано в документе.

При этом британские власти намерены прикладывать дипломатические усилия для урегулирования разногласий между странами и для нахождения точек соприкосновения.

"Китай - все более важный партнер в реагировании на глобальные вызовы, как готовность к эпидемиям, биоразнообразие и климатические изменения. Мы продолжим добиваться положительных экономических отношений, в том числе более основательных торговых связей и большего объема китайских инвестиций в Соединенное Королевство", - говорится в обзоре.

В то же время Лондон пообещал защищать от Китая свои информационные сети и важнейшие технологии, уменьшать зависимость от него при поставках критически важных продуктов.

"Мы не будем колебаться, чтобы встать на защиту наших ценностей и наших интересов, когда им угрожают, или в том случае, когда Китай действует в нарушении существующих договоренностей", - заверили авторы обзора.

В этом контексте в документе упоминается реакция Британии на действия правительства КНР в отношении Гонконга или Синьцзян-Уйгурского автономного района: в последнем случае Лондон предпринял такие меры, чтобы британские организации не оказались соучастниками нарушения прав человека в этом регионе Китая и не получали от этого прибыль.