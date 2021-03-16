НАТО проводила в 2020 году свои учения с учетом коронавирусных ограничений - отчет генсека

Несмотря на пандемию COVID-19, НАТО и страны-союзницы по альянсу провели 88 из 113 военных учений, первоначально запланированных на 2020 год, говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за минувший год.
"Кроме того, 25 учений государств-членов на национальных уровнях были связаны с НАТО для улучшения оперативного взаимодействия. Действуя совместно, многонациональные силы НАТО проверили способность взаимодействовать на тактическом уровне, а также эффективное использование нынешнего и будущего потенциалов в быстро меняющихся условиях безопасности", - сообщается в докладе, который Столтенберг представил на пресс-конференции в Брюсселе.
В отчете отмечается, что учения проводились в условиях необходимой безопасности с учетом ограничений, связанных с COVID-19. Так, из соображений безопасности 25 учений НАТО были отменены, три были перенесены на 2021 год, а некоторые сокращены.
"В 2020 году более 42% всех проведенных учений были открыты для участия или наблюдения со стороны партнеров или международных организаций", - сказано в документе, в котором также содержится заверение, что союзники по НАТО "по-прежнему полностью привержены соблюдению международных обязательств в отношении транспарентности, предсказуемости, контроля над вооружениями и мер укрепления доверия".
Согласно отчету генсека НАТО, об учениях Североатлантического альянса публично объявляется заранее на веб-сайте организации.
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