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Дальнее зарубежье 16.03.2021 17:15

НАТО проводила в 2020 году свои учения с учетом коронавирусных ограничений - отчет генсека

Несмотря на пандемию COVID-19, НАТО и страны-союзницы по альянсу провели 88 из 113 военных учений, первоначально запланированных на 2020 год, говорится в ежегодном отчете генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга за минувший год.

"Кроме того, 25 учений государств-членов на национальных уровнях были связаны с НАТО для улучшения оперативного взаимодействия. Действуя совместно, многонациональные силы НАТО проверили способность взаимодействовать на тактическом уровне, а также эффективное использование нынешнего и будущего потенциалов в быстро меняющихся условиях безопасности", - сообщается в докладе, который Столтенберг представил на пресс-конференции в Брюсселе.

В отчете отмечается, что учения проводились в условиях необходимой безопасности с учетом ограничений, связанных с COVID-19. Так, из соображений безопасности 25 учений НАТО были отменены, три были перенесены на 2021 год, а некоторые сокращены.

"В 2020 году более 42% всех проведенных учений были открыты для участия или наблюдения со стороны партнеров или международных организаций", - сказано в документе, в котором также содержится заверение, что союзники по НАТО "по-прежнему полностью привержены соблюдению международных обязательств в отношении транспарентности, предсказуемости, контроля над вооружениями и мер укрепления доверия".

Согласно отчету генсека НАТО, об учениях Североатлантического альянса публично объявляется заранее на веб-сайте организации.

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Тэги: НАТО, УЧЕНИЯ, ПЛАНЫ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]