Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 получили субсидии на 34 млн манатов - министр экономики

Предприниматели в Азербайджане в рамках поддержки от COVID-19 получили в 2020-2021гг субсидии в размере 34,3 млн манатов, заявил министр экономики Микаил Джаббаров.
Джаббаров на своей странице в соцсети Facebook написал, что субсидии выданы по процентным ставкам действующих кредитов предпринимателей.
В целом, власти Азербайджана в 2020-2021гг планирует направить 100 млн манатов на выплату субсидий бизнесу по кредиту на общую сумму 1 млрд манатов. При этом в 2021 году на выплату субсидий направит 80 млн манатов.
Кабинет министров Азербайджана 9 июля 2020 года утвердил правила государственного гарантирования и субсидирования процентов по кредитам предпринимателям. Согласно правилам, гарантии и субсидии выдаются предпринимателям, действующим в сферах, пострадавших в результате пандемии коронавируса COVID-19.
Процентные субсидии начисляются и выплачиваются по кредитам, гарантированным государством.
Гарантия не выдается в случае, если сфера деятельности предпринимателей не относится к пострадавшим, если у предпринимателя на 10 марта 2020 года имеется проссрочка по оплате свыше 60 дней, а также если имеется решение суда об изъятии средств со счета предпринимателя.
Гарантия также не выдается аффилированным с банком лицам, субъектам предпринимательства, доля государства в которых превышает 50%, а также предпринимателям, входящим в группу рисковых налогоплательщиков.
По условиям, сумма каждого кредита не должна превышать 3 млн манатов.
Кроме того, правительство субсидирует текущие бизнес-кредиты на общую сумму 1 млрд манатов, по которым не имеется государственных гарантий. При этом по программе субсидированию подлежат 10 процентных пунктов процентной ставки на первый год по текущим банковским кредитам (вне зависимости от сроков и процентных ставок по кредитам).
Б.Рустамбеков
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