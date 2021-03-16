Акционеры VTB Bank (Azerbaijan) в конце апреля обсудят выплату дивидендов за 2020 год

Общее собрание акционеров ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" состоится 30 апреля.

«30 апреля 2021 года в 12:00 в головном офисе банка по адресу: г. Баку, пр. Хатаи, дом, 38, состоится очередное общее собрание акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan). Повестка дня заседания включает следующие вопросы: рассмотрение финансовой отчетности банка за 2020 год, рассмотрение предложений о распределении прибыли за 2020 год и выплате дивидендов», - говорится в сообщении банка.

Как сообщалось ранее, чистая прибыль ОАО "VTB Bank (Azerbaijan)" по итогам деятельности в 2020 году по местным стандартам составила 3 млн 860,05 тыс. манатов.

Центральный банк Азербайджана в ноябре 2008 года одобрил сделку по приобретению российским Внешторгбанком (ВТБ) 51% акций азербайджанского AF-Bank. В структуре акционеров банка VTB Bank (Azerbaijan) в настоящее время 99,99% акций принадлежат ПАО Банк ВТБ, 0,01% - физическому лицу.

Р.Ахмедов