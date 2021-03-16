Экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-феврале сократился на 16%

Экспорт нефтепродуктов (номенклатурный код 2710) из Азербайджана в январе-феврале 2021 года составил 123 тыс. 572,28 тонн, что на 15,9% ниже показателя аналогичного периода прошлого года.

«В общем объеме экспорта азербайджанских товаров на долю нефтепродуктов в отчетный период пришлось 1,67%», - сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете.

В денежном выражении экспорт нефтепродуктов из Азербайджана в январе-феврале 2021 года составил на сумму $46 млн 693,23 тыс. (спад на 28,6%).

В 2020 году Азербайджан экспортировал нефтепродуктов в объеме 1 млн 63 тыс. 868,13 тонн на сумму $295 млн 114,95 тыс.

Н. Аббасова