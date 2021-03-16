В Бретани обнаружили новый штамм COVID-19

Главное управление здравоохранения Франции объявило об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в регионе Бретань на северо-западе страны, сообщают французские СМИ.
"Молекулярный анализ, проведенный институтом Пастера, позволил выявить новый вариант (коронавируса - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 13 марта в регионе Бретань выявили 79 случаев заражения коронавирусом, восемь из них имели мутацию.
Между тем, в Главном управлении здравоохранения Франции указали, что на данный момент не могут сказать, является выявленный штамм более заразным или опасным, чем обнаруженные ранее.
Эксперты служб здравоохранения Франции в настоящее время проводят исследования нового штамма.
За время пандемии во Франции выявили свыше 4 млн случаев заражения коронавирусом, около 90 тыс. из них имели летальный исход.
Ранее различные штаммы были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, и о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, новые варианты более заразны. Также поступала информация, что "бразильская" разновидность вируса более устойчива к действию вакцин, нежели иные варианты коронавируса.
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