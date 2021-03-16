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Здравоохранение 16.03.2021 18:04

В Бретани обнаружили новый штамм COVID-19

Главное управление здравоохранения Франции объявило об обнаружении нового штамма коронавируса COVID-19 в регионе Бретань на северо-западе страны, сообщают французские СМИ.

"Молекулярный анализ, проведенный институтом Пастера, позволил выявить новый вариант (коронавируса - ИФ)", - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 13 марта в регионе Бретань выявили 79 случаев заражения коронавирусом, восемь из них имели мутацию.

Между тем, в Главном управлении здравоохранения Франции указали, что на данный момент не могут сказать, является выявленный штамм более заразным или опасным, чем обнаруженные ранее.

Эксперты служб здравоохранения Франции в настоящее время проводят исследования нового штамма.

За время пандемии во Франции выявили свыше 4 млн случаев заражения коронавирусом, около 90 тыс. из них имели летальный исход.

Ранее различные штаммы были обнаружены в Великобритании, ЮАР и Бразилии, и о них стало известно в конце минувшего года. По данным ученых, новые варианты более заразны. Также поступала информация, что "бразильская" разновидность вируса более устойчива к действию вакцин, нежели иные варианты коронавируса.

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Тэги: БРЕТАНЬ, КОРОНАВИРУС, ШТАММ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]