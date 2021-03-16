Риск побочных эффектов от вакцины AstraZeneca не может перевесить пользу ее применения в борьбе с Covid-19 - ЕМА

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) по-прежнему уверено, что польза вакцины от коронавируса компании AstraZeneca перевешивает риск побочных эффектов, заявила исполнительный директор этой организации Эмер Кук.

"Мы все еще твердо уверены, что польза от вакцины AstraZeneca в предотвращении Covid-19 и связанными с ним рисками госпитализации и смерти перевешивают риск этих побочных эффектов", - сказала Кук.

Решение EMA по вопросу продолжения использования этой вакцины в ЕС ожидается в четверг.

"Я хочу подчеркнуть, что в настоящий момент нет признаков того, что именно вакцинация вызвала эти проблемы. Они не проявились на клинических испытаниях и не значатся как известные или ожидаемые побочные эффекты", - добавила Кук.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки.

По данным компании AstraZeneca, к настоящему моменту ее вакцину от COVID-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании. При этом, по состоянию на прошлую неделю, известно менее чем о 40 случаях возникновения тромбов.

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