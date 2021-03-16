Россия в феврале исполнила сделку ОПЕК+ на 100,7%, сообщило Минэнерго РФ со ссылкой на заместителя министра Павла Сорокина.
"По оперативным данным ЦДУ ТЭК, добыча нефтяного сырья (нефть с конденсатом, который не учитывается в сделке ОПЕК+ - ИФ) в феврале 2021 года оказалась на 13,7% ниже уровня аналогичного месяца предыдущего года, составив 38,56 млн тонн", - говорится в сообщении.
"Топливные компании продолжают увеличивать запасы товарного бензина, полностью удовлетворяя потребности внутреннего рынка согласно данному в январе поручению вице-премьера Александра Новака о наращивании запасов и объемов нефтепереработки", - сообщил замминистра.
В начале января России удалось добиться от министров ОПЕК+ разрешения увеличить добычу в феврале на 65 тыс. б/с, а Казахстан - на 10 тыс. б/с, в то время как другие страны согласились "заморозить" свое производство на уровне января, а Саудовская Аравия снизила добычу еще на 1 млн б/с.
Разрешенный уровень добычи России в феврале - 9,184 млн б/с. По подсчетам "Интерфакса", Россия выполнила сделку ОПЕК+ в феврале на 101,4%-101,9%, в то время как с мая 2020 года этот уровень составлял порядка 95-98%.
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