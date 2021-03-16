ВВП Германии вырастет на 3,7% в 2021 году - IWH

Экономика Германии в 2021 году увеличится на 3,7%, прогнозирует Институт экономических исследований (IWH).
В первом квартале из-за локдауна ситуация будет оставаться напряженной, но экономисты рассчитывают на постепенное снятие ограничений в скором времени.
"В пользу резкого восстановления спроса говорит то, что располагаемые доходы домохозяйств в целом остались стабильными, в том числе благодаря мерам государственной поддержки", - отметил вице-президент IWH Оливер Хольтемёллер, слова которого приводит Deutsche Welle.
В 2022 году подъем ВВП ФРГ продолжится, хотя и немного более медленными темпами - на 3,6%, полагают эксперты института.
По итогам 2020 года германская экономика упала на 4,9%. В этом году эксперты ожидают восстановления. В частности, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) в январе говорило о вероятности роста на 3,5%.
Независимый совет экономических экспертов при правительстве ФРГ в начале года также исходил из оценки подъема на 3,7%. Хотя в связи с сохраняющимся локдауном так называемый "совет мудрецов" в конце февраля заявлял о возможной корректировке прогноза в сторону ухудшения, возможно, даже ниже 3%.
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