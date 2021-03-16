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Дальнее зарубежье 16.03.2021 22:46

ВВП Германии вырастет на 3,7% в 2021 году - IWH

Экономика Германии в 2021 году увеличится на 3,7%, прогнозирует Институт экономических исследований (IWH).

В первом квартале из-за локдауна ситуация будет оставаться напряженной, но экономисты рассчитывают на постепенное снятие ограничений в скором времени.

"В пользу резкого восстановления спроса говорит то, что располагаемые доходы домохозяйств в целом остались стабильными, в том числе благодаря мерам государственной поддержки", - отметил вице-президент IWH Оливер Хольтемёллер, слова которого приводит Deutsche Welle.

В 2022 году подъем ВВП ФРГ продолжится, хотя и немного более медленными темпами - на 3,6%, полагают эксперты института.

По итогам 2020 года германская экономика упала на 4,9%. В этом году эксперты ожидают восстановления. В частности, Федеральное объединение немецкой промышленности (BDI) в январе говорило о вероятности роста на 3,5%.

Независимый совет экономических экспертов при правительстве ФРГ в начале года также исходил из оценки подъема на 3,7%. Хотя в связи с сохраняющимся локдауном так называемый "совет мудрецов" в конце февраля заявлял о возможной корректировке прогноза в сторону ухудшения, возможно, даже ниже 3%.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]