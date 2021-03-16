Иностранные государства не пытались вмешаться непосредственно в процесс проведения выборов в США 2020 года - разведка

Иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году, говорится в докладе американского разведсообщества.
"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - указывается в документе.
При этом в нем отмечается, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".
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