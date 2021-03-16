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Дальнее зарубежье 16.03.2021 22:53

Иностранные государства не пытались вмешаться непосредственно в процесс проведения выборов в США 2020 года - разведка

Иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году, говорится в докладе американского разведсообщества.

"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - указывается в документе.

При этом в нем отмечается, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РАЗВЕДКА, ВЫБОРЫ, ВМЕШАТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]