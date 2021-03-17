Президент Молдовы выдвинула кандидатом в премьер-министры Игоря Гросу

Президент Молдовы Майя Санду выдвинула новую кандидатуру на пост премьер-министра.

После консультаций со всеми парламентскими фракциями, которые проходили в течение всего дня во вторник, она заявила, что выдвигает кандидатом на пост премьер-министра лидера фракции пропрезидентской партии PAS в парламенте Молдовы Игоря Гросу.

Санду сообщила, что приняла к сведению заявление Марианны Дурлештяну, которая за час до этого отказалась от предложения парламентского большинства формировать правительство.

"Учитывая, что в настоящее время нет формализованного парламентского большинства и нет кандидата на пост премьер-министра, я приняла решение выдвинуть кандидатом на пост премьер-министра Игоря Гросу. Я попросила его сформировать состав правительства и программу кабинета министров, чтобы представить в парламенте", - заявила Санду.

В свою очередь экс-президент Молдовы, председатель Партии социалистов (ПСРМ) Игорь Додон заявил, что у кандидата на пост премьер-министра Гросу нет ни единого шанса получит вотум доверия парламента.

Выступая во вторник вечером на телеканале "НТВ-Молдова", он выразил сожаление в связи с тем, что "Санду поспешила выдвинуть нового кандидата на пост премьера, не учитывая мнения парламентских фракций".

Додон признал, что для него стало сюрпризом отказ бывшего министра финансов Дурлештяну быть кандидатом парламентского большинства на пост премьера. "Она в Лондоне, мы утром разговаривали. У нее намерений отказаться не было. Еще надо разобраться, что произошло. Официального заявления Дурлештяну не было. А президент выдвинула нового кандидата, прочитав ее сообщение в фейсбуке. Очевидно, что после этого шага главы государства ситуация снова будет заблокирована", - подчеркнул Додон.

По его словам, назначенный кандидат на пост премьера может получить ноль голосов.

"Мы еще посмотрим, как поступать в этом случае, юристы должны высказаться. Потому что в парламенте есть большинство депутатов, готовые выдвинуть и поддержать кандидата на пост премьер-министра. Молдова - парламентская республика, и этот указ президента гроша ломанного не стоит. Если же дойдет до обсуждения кандидатуры Гросу в парламенте, то социалисты его не поддержат", - сказал лидер социалистов.

С другой стороны, он не исключил, что ПСРМ может согласиться с предложением Санду - отклонить кандидатуру Гросу и спровоцировать парламентские выборы.

Гросу является лидером парламентской фракции и и.о. председателя партии "Действие и солидарность" (PAS). Он возглавил партию в конце прошлого года в связи с тем, что Санду сложила свои полномочия партийного лидера в связи с избранием на пост президента.

В середине февраля Санду уже предлагала на пост премьер-министра кандидатуру вице-председателя партии PAS Натальи Гаврилицы. Кандидатура была отклонена парламентом, а Гаврилица заявила, что она этого добивалась, чтобы приблизить ситуацию к досрочным парламентским выборам. Для роспуска парламента необходимо, чтобы депутаты дважды отклонили кандидатуру на пост премьер-министра.

В тот же день было сформировано парламентское большинство Партии социалистов и партии "Шор". Они предложили на пост премьера бывшего министра финансов Марианны Дурлештяну. Однако Санду отказалась выдвигать предложенную кандидатуру, несмотря на решение Конституционного суда о том, что президент обязан выдвинуть кандидатуру, предложенную "формализованным парламентским большинством".

Во вторник Санду согласилась с предложением Конституционного суда возобновить консультации с парламентскими фракциями, чтобы найти компромиссное решение по преодолению политического кризиса в Молдовы. Во время консультаций президента с Партией социалистов стало известно, что Дурлештяну отказывается от предложения формировать правительство. Сразу после этого Санду заявила о выдвижении на пост премьер-министра кандидатуры Гросу.