Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.03.2021 09:53

США могут объявить о санкциях в отношении России за предполагаемое "вмешательство" в американские выборы на следующей неделе

Администрация президента Джо Байдена может ввести антироссийские санкции, связанные с вмешательством в американские выборы, уже на следующей неделе, сообщает CNN со ссылкой на трех представителей Госдепартамента США.

Собеседники телеканала не стали раскрывать подробностей, связанных с ожидаемыми санкциями.

Однако они заявили, что санкции будут нацелены на несколько стран, включая Россию, Китай и Иран.

Ранее сообщалось, что администрация США, основываясь на докладе Нацразведки, вычислит масштабы попыток других стран повлиять на американские выборы 2020 год и займётся подготовкой санкций.

В докладе Нацразведки США, как сообщалось, утверждается, что иностранные государства не предпринимали попыток оказать непосредственное вмешательство в процесс проведения выборов в США в 2020 году, говорится в докладе американского разведсообщества.

"У нас нет свидетельств тому, что какой-либо иностранный игрок пытался повлиять на технический аспект процесса голосования на выборах 2020 года в США, в том числе - на систему регистрации избирателей, учет бюллетеней, подсчет голосов или информирование о результатах", - указывается в документе.

При этом в нем отмечается, что некоторые иностранные государства, такие как Иран и Россия, распространяли несоответствующую действительности информацию, "чтобы подорвать общественное доверие в избирательные процессы и результаты".

В нем отмечается, что "систематических кибератак", нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, из России не было зафиксировано.

Кроме того, по данным американской разведки, Иран, ливанское движение "Хезболла", Куба и Венесуэла пытались повлиять на президентские выборы в США 2020 года, а Китай не предпринимал для этого никаких действий.

"Мы определили, что Иран вел комплексную скрытую кампанию по оказанию влияния, чтобы снизить шансы бывшего президента Дональда Трампа на переизбрание. При этом Иран напрямую не пытался поддержать его соперника", - говорится в документе.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил Нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы и по другим темам помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, ВЫБОРЫ, САНКЦИИ


Похожие новости


Все больше американцев считают КНР, а не РФ, главной угрозой для США - опрос РФ не занимается критикой западных вакцин от COVID-19 - Песков США обеспокоены "вакцинной дипломатией" Китая и РФ - Белый дом США продолжают поиск целей для санкций за "Северный поток 2", могут объявить о новых мерах в мае - госдеп Москва будет реагировать на новые американские санкции Вашингтон не стремится ни ухудшить, ни перезапустить отношения с Москвой - Белый дом

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]