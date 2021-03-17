Вопрос легитимности президентских выборов в Сирии касается исключительно сирийского народа - посол САР в России

Евросоюз (ЕС) и другие государства не имеют никакого отношения к определению легитимности запланированных на апрель-май выборов президента Сирийской Арабской Республики (САР), заявил посол САР в РФ Риад Хаддад в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".
"Вопрос о президентских выборах в Сирии касается исключительно сирийского народа, и ни Европейский Союз, ни кто-либо еще не имеет никакого отношения к определению легитимности выборов в САР. Это одно из конституционных прав граждан Сирии, и поэтому для нас не имеет значения, признает ли ЕС результаты выборов или нет", - сказал Хаддад, отвечая на вопрос издания, сможет ли скептическое отношение Евросоюза, Великобритании и США подорвать легитимность сирийских выборов.
"Нас беспокоит исключительно участие в них (в выборах - ИФ) сирийского народа и то, чтобы каждый гражданин смог отдать свой голос и осуществить право в определении судьбы страны", - добавил посол Сирии в РФ.
При этом он уточнил, что "вопрос сохранения целостности и суверенитета Сирии также в приоритете и требует изгнания турецких и американских оккупантов со всех земель, захваченных ими в нарушение всех принципов международного права".
"Параллельно с этим Сирия прилагает максимум усилий, чтобы обеспечить достойную жизнь своего народа, пострадавшего от международного экономического терроризма, который практикуют страны, постоянно заявляющие о своем сочувствии сирийцам. В то время как на самом деле они вводят все формы санкций, нацеленные на подрыв основ жизни обычных граждан нашей страны, особенно в свете пандемии коронавируса, поразившей весь мир", - отметил Хаддад.
По его словам, "также Сирия придает большое значение возвращению беженцев и обеспечению для этого соответствующих экономических и социальных условий, чтобы приехавшие сирийцы вновь стали частью трудового общества и участвовали в восстановления инфраструктуры и экономики".
"Сирийское правительство в координации с российским союзником прилагает большие усилия для достижения успехов на всех уровнях", - сказал посол САР в беседе с изданием.
Как ранее сообщал "Интерфакс", госсекретарь США Энтони Блинкен, главы МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, Германии Хейко Маас, Италии Луиджи Ди Майо и Великобритании Доминик Рааб в совместном заявлении выступили против предлагаемых в этом году президентских выборов в Сирии.
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