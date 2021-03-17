Трамп рекомендует своим сторонникам вакцинироваться против COVID-19

Бывший Президент США Дональд Трамп рекомендует своим сторонникам поставить вакцину против COVID-19, об этом он заявил в интервью Fox News.

"Я бы рекомендовал ее, и я бы рекомендовал ее многим людям, которые не хотят ее ставить, и многие из этих людей голосовали за меня, честно говоря", - сказал Трамп.

"Опять же, у нас есть наши свободы, и мы должны жить ими, и я с этим тоже согласен. Но это отличная вакцина. Это безопасная вакцина, и она работает", - отметил экс-президент.

Ранее ведущий американский эксперт по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи выразил надежду, что Трамп призовет своих сторонников вакцинироваться от COVID-19.

"Когда столь большая доля в определенной группе людей не хочет вакцинироваться исключительно по политическим соображениям, это совершенно бессмысленно", - заявил Фаучи в ходе выступления на канале NBC.

США по-прежнему на первом месте по числу случаев заражения COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, здесь зарегистрировано более 29,5 млн заболевших, скончались более 536 тыс. человек.