Позиция Вашингтона на встрече с китайскими представителями на Аляске будет жесткой - американская администрация

На запланированной в четверг встрече на Аляске госсекретаря США Энтони Блинкена и шефа Пентагона Ллойда Остина с китайскими чиновниками американская сторона намерена выступить с жестких позиций, заявил журналистам представитель администрации США.

"Мы идем к тому, что, как нам кажется, становится все более жесткой позицией", - сказал чиновник.

Второй присутствовавший на брифинге представитель американской администрации отметил: "Пекин говорит о своем желании изменить тон отношений. И, конечно, на этом фронте мы будем смотреть на дела, а не на слова".

Он добавил, что Пекин "довольно плохо выполняет свои обещания", а у Вашингтона есть реалистичные ожидания относительно возможностей для перемен.

В то же время, по его словам, Китаю не следует "испытывать иллюзий относительно нашего жесткого подхода к их весьма проблематичному поведению".

Американская сторона "изложит свою озабоченность" поведением Китая в отношении Гонконга, нарушениями прав человека в Синьцзяне и продолжающимися "злонамеренными" кибератаками Пекина, отмечалось на брифинге, и подчеркивалось, что Соединенные Штаты не допустят, чтобы Китай вносил раскол в их правительство.

Один из чиновников заявил, что США не ждут конкретных результатов от встречи и никакого совместного заявления по итогам не ожидается.

В то же время, он сказал: "Мы хотим иметь хороший, надежный и очень откровенный разговор с властью, которая будет нашим большим конкурентом".

С китайской стороны во встрече примут участие глава канцелярии Комиссии ЦК КПК по иностранным дела Ян Цзечи и министр иностранных дел КНР Ван И.

МИД КНР, сообщая на прошлой неделе о предстоящей встрече, отметил, что она состоится по инициативе США.

"По приглашению Соединенных Штатов Китай и США проведут в ближайшее время стратегический диалог на высоком уровне", - говорилось в сообщении на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

В нем отмечено: "Позиция Китая по китайско-американским отношениям ясна. Мы требуем, чтобы Соединенные Штаты рассматривали китайско-американские отношения объективно и рационально, отказались от мышления холодной войны и мышления "с нулевой суммой".

Пекин также считает необходимым, чтобы Соединенные Штаты "уважали суверенитет Китая, интересы безопасности и развития, прекратили вмешиваться во внутренние дела Китая, сосредоточились на сотрудничестве и контроле над разногласиями", говорится в сообщении.

"Вашингтон должен вернуть китайско-американские отношения на правильный путь здорового и стабильного развития", - подчеркнул МИД КНР.