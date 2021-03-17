Число заражений COVID-19 в мире превысило 120,69 млн, число жертв - 2,67 млн - университет Хопкинса

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро среды составило 120 млн 695 тыс. 785, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.
Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 2 млн 670 тыс. 453, выздоровели более 96 млн человек.
В число стран с 10 млн и более заражений COVID-19 входят США, Бразилия и Индия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 29 млн 547 тыс. 753 инфицированных COVID-19, зафиксировано 536 тыс. 914 летальных исходов, излечились более 21 млн человек.
На второй позиции в мире по числу инфицированных Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 11 млн 603 тыс. 535 заболевших, из них умерли 282 тыс. 127 человек, вылечились более 10 млн.
Третье место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 с начала пандемии составило 11 млн 438 тыс. 734, число скончавшихся - 159 тыс. 44, поправились более 11 млн человек.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 344,1. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 653 человек, Бразилии - 1 тыс. 322, Индии - 114.
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