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Карабахский конфликт 17.03.2021 10:08

Бюльбюль-оглы: Эти лица ни по каким международным конвенциям не могут рассматриваться в качестве военнопленных

Посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль-оглы заявил, что армянские военные, захваченные в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана, не могут считаться военнопленными.

«Военнослужащие из Армении (62 человека - ИФ) были захвачены в результате антитеррористической операции спецслужб Азербайджана. Эта диверсионная группа была заброшена на наши территории в конце ноября 2020 года с целью совершения террористических актов против Вооруженных сил Азербайджана и гражданских лиц. Они успели убить четырех военнослужащих азербайджанской армии и одного гражданского», - сказал Бюльбюль-оглы в интервью российскому изданию «Независимая газета».

По его словам, члены диверсионной группы были обезврежены в декабре прошлого года в Ходжавендском районе Азербайджана, то есть спустя месяц после окончания войны и подписанного заявления. «Все они привлечены к уголовной ответственности, и в настоящее время расследование продолжается. Совершенно очевидно, что эти лица ни по каким международным конвенциям не могут рассматриваться в качестве военнопленных и на них не распространяются положения вышеуказанного трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года», - подчеркнул посол.

Бюльбюль-оглы добавил, что азербайджанская сторона на официальном уровне неоднократно выражала свое отношение к данному вопросу. «Идентичное мнение также озвучил министр иностранных дел Российской Федерации на онлайн-пресс-конференции 18 января сего года. Но противоположная сторона не слышит наших аргументов и пытается оказать международное давление на нашу страну», - подчеркнул он.

Посол отметил, что азербайджанская сторона полностью выполнила соглашение от 10 ноября, передав Армении в разы больше солдат и офицеров, так как со стороны азербайджанской армии в плен было взято гораздо больше армянских военнопленных. Также переданы практически все найденные тела убитых военнослужащих армянской армии.

«При участии миротворческих сил России и представителей Международного комитета Красного Креста принимаются все меры для нахождения тел армянских военных на азербайджанских территориях, и мы проявляем в этом вопросе беспрецедентный конструктивизм и открытость к сотрудничеству»,- сказал он.

Бюльбюль-оглы считает безосновательными утверждения армянской стороны о нарушении Азербайджаном 8-го пункта совместного заявления. «В качестве жеста доброй воли, насколько я знаю, по просьбе российской стороны уже дважды было возвращено по несколько человек, а в преддверии 8 Марта была выпущена и отправлена на свою родину в Ливан единственная женщина-пленная, которая, кстати, отказалась вернуться в Армению», - добавил посол, передает «Интерфакс-Азербайджан».

А.Азизов

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Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛ, КАРАБАХ


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