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Бизнес и законодательство 17.03.2021 10:31

KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 5 направлениям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает консультантов для проведения исследований внутреннего рынка.

Отбор проводится методом опроса предложений и включает 5 направлений: производство халвы; производство грибов; создание предприятия по переработке томатов; производство мини-консервов; производство и упаковка взбитого масла.

Стоимость участия в опросе – 300 манатов.

Предложения принимаются до 11:00 1 апреля. Вскрытие предложений пройдет 2 апреля в 11:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

А.Мамедов

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Тэги: KOBIA, КОНСУЛЬТАНТ, ОТБОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]