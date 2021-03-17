KOBIA проведет исследования внутреннего рынка по 5 направлениям

Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана отбирает консультантов для проведения исследований внутреннего рынка.

Отбор проводится методом опроса предложений и включает 5 направлений: производство халвы; производство грибов; создание предприятия по переработке томатов; производство мини-консервов; производство и упаковка взбитого масла.

Стоимость участия в опросе – 300 манатов.

Предложения принимаются до 11:00 1 апреля. Вскрытие предложений пройдет 2 апреля в 11:00.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в декабре 2017 года подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Согласно указу, при министерстве экономики Азербайджана создано Агентство по развитию малого и среднего предпринимательства. В функции агентства входит оказание поддержки развитию МСП в Азербайджане, оказанию субъектам МСП различные услуги.

А.Мамедов