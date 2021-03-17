Президент Азербайджана: Мы восстановим дворец Панахали-хана в Шуше

Азербайджан восстановит разрушенный армянами дворец основоположника города Шуша Панахали-хана, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Эти армянские варвары разрушили дворец основателя города Шуша Панахали- хана. Это исторический памятник. Пусть все международные организации посетят Шушу, чтобы своими глазами увидели все это. Также те, кто стоял за Арменией и поддерживал ее, пусть приедут и увидят, во что город превратили эти звери. Освобожденные от оккупации земли являются свидетелями армянского зверства. Может быть, никогда в истории такого зверства до сих пор не было», - сказал Алиев во время посещения города Шуша.
«Представьте, что народ (азербайджанский – ИФ) приютил (армян - ИФ) на своей земле, принял, дал возможность жить на этой земле, а потом они воспользовавшись шансом, изгнали коренное население, совершили геноцид (Ходжалинская резня - ИФ). При этом они уничтожили исторические памятники. Это просто зверство. Сравнимо с прохождением дикого племени по территории. Мы обязательно восстановим дворец Панахали-хана», - подчеркнул Алиев.
Президент также сказал, что стартовали восстановительные работы мавзолея поэта Молла Панаха Вагифа и мечетей.
«Я уже ознакомился с проектом, который выполнит Фонд Гейдара Алиева за счет собственных средств и под руководством Мехрибан ханум. Мы восстановим исторический облик мавзолея. Также даны соответствующие распоряжения по восстановлению мечетей, начались первичные исследования и в скором времени будет представлен проект. Также восстановим водные источники, которые армяне иссушали в течение 30 лет», - отметил Алиев.
Помимо этого восстановительные работы в городе будут проведены в художественной галерее.
Также Алиев ознакомился с текущим состоянием отеля «Карабах». «Отель «Карабах» был построен еще в советское время за счет бюджета Азербайджанской ССР. Потом подлый враг переименовал отель, назвав его «Шуши палас», название которого не существует, есть только город Шуша», - подчеркнул Алиев. При этом он отметил, что в рамках восстановления Шушинского санатория предусмотрено строительство небольших отелей.
«Учитывая, что в город Шуша будет большой турпоток, поэтому здесь будут построены 3-4-5-тизвездочные отели. Также необходимо обратить внимание состоянию старых жилых зданий «хрущевок», срок использования которых давно истек. В период оккупации в Шуше проживало всего около 2 тыс. человек, большинство из которых составляли военные и их семьи, поэтому большая часть этих жилых зданий оставалась пустой. Армяне думали, что город будет вечно находится под их оккупацией, мы положили этому конец. Я говорил, что Шуша станет не только одним из самых красивым городом в стране, но и во всем мире, мы этого добьемся 100%», - подчеркнул Алиев.
Х.Насирзаде
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