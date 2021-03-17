Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.03.2021 11:00

Президент Азербайджана: Мы восстановим дворец Панахали-хана в Шуше

Азербайджан восстановит разрушенный армянами дворец основоположника города Шуша Панахали-хана, сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Эти армянские варвары разрушили дворец основателя города Шуша Панахали- хана. Это исторический памятник. Пусть все международные организации посетят Шушу, чтобы своими глазами увидели все это. Также те, кто стоял за Арменией и поддерживал ее, пусть приедут и увидят, во что город превратили эти звери. Освобожденные от оккупации земли являются свидетелями армянского зверства. Может быть, никогда в истории такого зверства до сих пор не было», - сказал Алиев во время посещения города Шуша.

«Представьте, что народ (азербайджанский – ИФ) приютил (армян - ИФ) на своей земле, принял, дал возможность жить на этой земле, а потом они воспользовавшись шансом, изгнали коренное население, совершили геноцид (Ходжалинская резня - ИФ). При этом они уничтожили исторические памятники. Это просто зверство. Сравнимо с прохождением дикого племени по территории. Мы обязательно восстановим дворец Панахали-хана», - подчеркнул Алиев.

Президент также сказал, что стартовали восстановительные работы мавзолея поэта Молла Панаха Вагифа и мечетей.

«Я уже ознакомился с проектом, который выполнит Фонд Гейдара Алиева за счет собственных средств и под руководством Мехрибан ханум. Мы восстановим исторический облик мавзолея. Также даны соответствующие распоряжения по восстановлению мечетей, начались первичные исследования и в скором времени будет представлен проект. Также восстановим водные источники, которые армяне иссушали в течение 30 лет», - отметил Алиев.

Помимо этого восстановительные работы в городе будут проведены в художественной галерее.

Также Алиев ознакомился с текущим состоянием отеля «Карабах». «Отель «Карабах» был построен еще в советское время за счет бюджета Азербайджанской ССР. Потом подлый враг переименовал отель, назвав его «Шуши палас», название которого не существует, есть только город Шуша», - подчеркнул Алиев. При этом он отметил, что в рамках восстановления Шушинского санатория предусмотрено строительство небольших отелей.

«Учитывая, что в город Шуша будет большой турпоток, поэтому здесь будут построены 3-4-5-тизвездочные отели. Также необходимо обратить внимание состоянию старых жилых зданий «хрущевок», срок использования которых давно истек. В период оккупации в Шуше проживало всего около 2 тыс. человек, большинство из которых составляли военные и их семьи, поэтому большая часть этих жилых зданий оставалась пустой. Армяне думали, что город будет вечно находится под их оккупацией, мы положили этому конец. Я говорил, что Шуша станет не только одним из самых красивым городом в стране, но и во всем мире, мы этого добьемся 100%», - подчеркнул Алиев.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ШУША, РАЗВИТИЕ


Похожие новости


Президент Алиев побывал в Шуше Азербайджан начал создание гражданской системы управления в Шуше - Алиев Шушу предложили сделать культурной столицей тюркского мира в 2022 году Президент Алиев: Рано утром выехали в путь, направление город Шуша В Шушу будет проложена железная дорога - президент Азербайджана ГААД получит 50 млн манатов на строительства новой автодороги Ахмедбейли- Физули-Шуша в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]