Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Карабахский конфликт 17.03.2021 11:09

Шойгу: Нагорный Карабах – это непростая операция

Членство Турции в НАТО мешает совместной работе Москвы и Анкары, но ее можно назвать результативной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.

"Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО. Они находят общий язык, они проводят совместную работу и совместные операции, они находят компромиссы там, где бывает, кажется, невозможно. Но мы находим варианты решения", - сказал Шойгу.

«Последняя работа это, безусловно, Нагорный Карабах. Это такая очень непростая операция. Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь, согласитесь, когда враждуют между собой два братских народа, два близких наших соседа, те, с кем жили, еще раз повторюсь, и дальше будем жить в мире, согласии и дружбе…», - подчеркнул Шойгу.

Шойгу заявил, что РФ и Турция продолжают на северо-востоке Сирии совместное патрулирование.

"И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами. Это работа непростая, сложная. Я не буду говорить про то, за что там пытаются ввести санкции, а в какой-то части их уже ввели против Турции их же партнеры по НАТО", - сказал Шойгу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, СОТРУДНИЧЕСТВО


Похожие новости


Российская сторона встревожена переброской техники военными Турции в сирийской провинции Ракка - ЦПВС Чавушоглу и Лавров обсудили Карабах РФ и Турция дали старт началу строительства III блока АЭС "Аккую" В Кремле назвали Турцию стратегическим партнером России, способным к компромиссу даже в сложной ситуации Цены на отдых в Турции в 2021 году расти не будут Турция продолжает рассматривать вопрос о покупке у России второго полка С-400 - глава оборонпрома

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]