Шойгу: Нагорный Карабах – это непростая операция

Членство Турции в НАТО мешает совместной работе Москвы и Анкары, но ее можно назвать результативной, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в интервью казахстанскому порталу tengrinews.kz.

"Если говорить об отношениях с Турцией, у нас идет очень непростая, очень сложная, но очень результативная работа. Совместная работа. Сложная потому, что мешают, и мешает то, что Турция - член НАТО. Я бы сказал, даже уникальный опыт, когда одна страна в НАТО, другая страна не член НАТО. Они находят общий язык, они проводят совместную работу и совместные операции, они находят компромиссы там, где бывает, кажется, невозможно. Но мы находим варианты решения", - сказал Шойгу.

«Последняя работа это, безусловно, Нагорный Карабах. Это такая очень непростая операция. Именно так я хотел бы ее назвать и никак иначе. Потому что в ней было задействовано огромное количество аргументов, элементов, мотивов. Ведь, согласитесь, когда враждуют между собой два братских народа, два близких наших соседа, те, с кем жили, еще раз повторюсь, и дальше будем жить в мире, согласии и дружбе…», - подчеркнул Шойгу.

Шойгу заявил, что РФ и Турция продолжают на северо-востоке Сирии совместное патрулирование.

"И мы вместе занимаемся борьбой с террористами. У нас идет совместная работа, довольно часто в совместном воздушном пространстве. И мы регулируем и контролируем многие пункты перехода, мы занимаемся вместе беженцами. Это работа непростая, сложная. Я не буду говорить про то, за что там пытаются ввести санкции, а в какой-то части их уже ввели против Турции их же партнеры по НАТО", - сказал Шойгу.