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Бизнес и законодательство 17.03.2021 11:15

Азербайджан в январе-феврале сократил экспорт химпродукции в 5,5 раза

Азербайджан в январе-феврале 2021 года экспортировал 18 тыс. 275,42 тонн химпродукции, что в 5,5 раза ниже показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Государственном таможенном комитете (ГТК).

"За январь-февраль 2021 года экспорт химической продукции из Азербайджана составил на сумму $6 млн 339,29 тыс. (спад в 2,2 раз). При этом доля химпродукции в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,23%, в структуре ненефтяного экспорта – 1,91%", - сообщили в ГТК.

По данным таможни, в январе-феврале 2021 года экспорт азотных удобрений из Азербайджана составил 10 тыс. 789,6 тонн (спад на 53%) на $1 млн 726,34 тыс. (спад в 2,1 раз). Доля удобрений в общем объеме экспорта в отчетный период составила 0,06%, в структуре ненефтяного экспорта - 0,52%.

В Азербайджане производством азотных удобрений занимается карбамидный завод SOCAR Carbamide Plant, введенный в эксплуатацию 16 января 2019 года. В июне 2019 года предприятие начало экспорт азотных удобрений.

Завод включает три производственных участка: аммиак; карбамид; карбамидные гранулы. Мощность предприятия составляет 1,2 тыс. тонн аммиака и 2 тыс. тонн карбамида в сутки. При этом, ежегодные доходы завода от экспорта карбамида прогнозируются на уровне $160 млн.

Внутренние потребности Азербайджана в карбамиде составляют 100-150 тыс. тонн в год. С учетом мощности завода по производству 650-660 тыс. тонн карбамида, на экспорт будет направляться до 500 тыс. тонн в год готовой продукции. Основными рынками сбыта являются Турция, страны Черноморского региона и Средиземноморья.

Общая стоимость строительства завода составила 780 млн евро, из которых 197 млн евро составили средства, выделенные из госбюджета Азербайджана, 500 млн евро - заемные средства, 80-85 млн евро - налоговые и прочие отчисления в бюджет в ходе строительства, которые выплатила компания SOCAR из собственных средств.

Н.Аббасова

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Тэги: ХИМПРОДУКЦИЯ, ЭКСПОРТ, ТАМОЖНЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]