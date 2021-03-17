Акции Plug Power рухнули на новостях о пересмотре финотчетности

Акции Plug Power Inc. упали более чем на 10% на дополнительных торгах во вторник, после того как американский разработчик топливных элементов сообщил о необходимости произвести пересчет финансовой отчетности за 2018 и 2019 финансовые годы, а также некоторых квартальных результатов за 2019 и 2020 годы.

Как говорится в пресс-релизе Plug Power, компания обнаружила ошибки в учетной документации, связанные главным образом с неденежными статьями. В частности, она хочет пересмотреть классификацию определенных затрат, ранее отнесенных к расходам на научные исследования и разработки.

При этом отмечается, что никаких нарушений не выявлено.

Котировки акций Plug Power рухнули на 11,8% в ходе торгов после закрытия официальной биржевой сессии во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 25,9%, до $23,35 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 прибавил за этот период 5,5%.