Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0292 RUR   0.0233 GBR   2.3583 TRY   0.2256

Цена на нефть

16.03 $/bbl   WTI 64.80 -0.59 Brent 68.39 -0.49

Погода в Баку

  ночь день

Финансы 17.03.2021 11:19

Акции Plug Power рухнули на новостях о пересмотре финотчетности

Акции Plug Power Inc. упали более чем на 10% на дополнительных торгах во вторник, после того как американский разработчик топливных элементов сообщил о необходимости произвести пересчет финансовой отчетности за 2018 и 2019 финансовые годы, а также некоторых квартальных результатов за 2019 и 2020 годы.

Как говорится в пресс-релизе Plug Power, компания обнаружила ошибки в учетной документации, связанные главным образом с неденежными статьями. В частности, она хочет пересмотреть классификацию определенных затрат, ранее отнесенных к расходам на научные исследования и разработки.

При этом отмечается, что никаких нарушений не выявлено.

Котировки акций Plug Power рухнули на 11,8% в ходе торгов после закрытия официальной биржевой сессии во вторник. С начала текущего года рыночная стоимость компании выросла на 25,9%, до $23,35 млрд, тогда как фондовый индекс Standard & Poor`s 500 прибавил за этот период 5,5%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]