Китай действует агрессивно в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в отношении Тайваня - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду обвинил КНР в агрессивном поведении в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях, в частности, по отношению к Тайваню, сообщает телеканал "Чэннел Ньюс Эйша".

"(Пекин - ИФ) ведет себя более репрессивно у себя дома и более агрессивно за рубежом, в том числе в Восточно-Китайском море, включая острова Сэнкаку (китайское название - Дяойюйдао - ИФ), и в Южно-Китайском море, а также в связи с Тайванем", - заявил госсекретарь в Токио на конференции с японскими журналистами.

Отношения между Японией и Китаем осложняет территориальный спор вокруг островов Сэнкаку, контролируемых Токио. Разногласия между Токио и Пекином по этому поводу обострились после того, как японское правительство в сентябре 2012 года выкупило острова Сэнкаку у частного японского владельца.

"У Японии есть реальный интерес в отношении происходящего на Тайване и в проливах у Тайваня, и мы (США и Япония - ИФ) потратили некоторое время, обмениваясь мнениями об этом", - отметил в свою очередь Блинкен, говоря о недавних переговорах со своими японскими коллегами в Токио.

Также он упомянул о запланированных на 18 марта переговорах с представителями КНР, указав, что Вашингтон хочет ясно изложить китайской стороны свое беспокойство по поводу предпринимаемых Пекином действий.

Ранее в Японии Блинкен и шеф Пентагона Остин в формате "2+2" провели переговоры с японским министром обороны Нобуо Киси и главой МИД Тосимицу Мотэги в рамках консультативного комитета по вопросам безопасности США и Японии. Этот визит стал первым зарубежной поездкой для Блинкена в качестве главы госдепартамента США. Затем Блинкен и Остин отправятся в Южную Корею.

После объявления 10 марта о турне Блинкена в Азию, стало известно, что 18 марта госсекретарь и советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан встретятся в городе Анкоридж (штат Аляска) для консультаций с Ян Цзечи - членом политбюро ЦК Компартии Китая, курирующим вопросы внешней политики, и с главой МИД КНР Ван И.

Тем временем, отмечает "Чэннел Ньюс Эйша", в среду в администрации Тайваня заявили, что из-за "экспансионизма" КНР будут укреплять оборону в районе этого острова в Южно-Китайском море. Также в администрации сообщили, что США дали одобрение на экспорт особо важных технологий, нужных для постройки Тайванем собственного подводного флота.

В ноябре прошлого года глава тайваньской администрации Цай Инвэнь во вторник объявила о запуске программы строительства тайваньских военных подводных лодок в городе Гаосюн. За проект взялась корпорация CSBC - крупнейшая судостроительная компания острова. Она планирует построить восемь подводных лодок, первую - к 2024 году. Их стоимость превысит $ 16 млрд.

В Пекине в свою очередь осудили запуск производства подлодок на Тайване.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена коммунистическая Китайская Народная Республика, а часть партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных государствах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.

Этот вопрос - один из самых чувствительных в отношениях США и Китая. Тайвань пользовался беспрецедентной поддержкой правительства президента Дональда Трампа, включая активизацию продаж оружия и визиты американских высших должностных лиц в Тайбэй.