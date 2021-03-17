Власти Германии одобрили ходатайство ТВЭЛ и Framatome на создание СП по производству ТВС

Федеральное антимонопольное ведомство (Bundeskartellamt) Германии одобрило ходатайство АО "ТВЭЛ" и Framatome SAS (Франция) на создание совместного предприятия для производства тепловыделяющих сборок (ТВС) для АЭС.

Документ утвержден 11 марта, сообщается на сайте ведомства. Ходатайство было подано 12 февраля.

В ТВЭЛ пока не комментируют детали проекта.

ТВЭЛ консолидирует все российские активы в сфере производства ядерного топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также производства газовых центрифуг и оборудования к ним. Единственным акционером компании является АО "Атомэнергопром" (входит в структуру ГК "Росатом").

Как сообщалось, в июне 2020 г. госкорпорация "Росатом" договорилась о сотрудничестве с Framatome SAS и GE Steam Power в рамках процедуры выбора стратегического инвестора для проекта АЭС "Белене" в Болгарии. В рамках достигнутых договоренностей, при условии выбора "Росатома" стратегическим инвестором проекта по итогам конкурса General Electric будет рассматриваться как партнер по оборудованию для турбогенераторной установки на базе технологии Arabelle и оборудования машинного зала, а Framatome SAS - как ключевой партнер по оборудованию автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) для болгарской атомной станции.

Ранее "Росатом", Framatome SAS и General Electric вошли в шорт-лист из пяти претендентов на реализацию проекта АЭС "Белене", наряду с Китайской национальной атомной корпорацией (China National Nuclear Corporation, CNNC) и Корейской корпорацией гидро- и атомной энергетики (Korea Hydro & Nuclear Power, KHNP).

"Росатом" уже сотрудничает с Framatome SAS и General Electric по международным проектам, в том числе на АЭС "Пакш-2" (Венгрия) и АЭС "Ханкикиви-1" (Финляндия).

В конце декабря 2020 г. сообщалось также, что структура "Росатома" - АО "Русатом Автоматизированные системы управления" заключила контракт с Framatome GmbH на консалтинговые услуги системы АСУ ТП на АЭС "Ханхикиви-1".