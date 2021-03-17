Байден призвал мигрантов отказаться от попыток перебраться в США из-за ситуации на южной границе

Американский президент Джо Байден обратился к мигрантам с призывом воздержаться от попыток проникновения в США.
"Я могу сказать совершенно точно: не приезжайте. Не покидайте свой город и свои общины", - ответил Байден в интервью телеканалу ABC на вопрос об иммигрантах.
Он пояснил, что в США складывается сложная ситуация из-за большого количества задержанных на границе с Мексикой подростков, которые пытаются проникнуть в страну без сопровождения.
ABC между тем отмечает, что, по мнению республиканцев, к сложившейся ситуации привела отмена жесткой миграционной политики бывшего президента США Дональда Трампа, однако Байден заявил, что незаконно пересекающих границу людей власти оправляют назад.
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