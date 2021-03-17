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Дальнее зарубежье 17.03.2021 14:50

Байден призвал мигрантов отказаться от попыток перебраться в США из-за ситуации на южной границе

Американский президент Джо Байден обратился к мигрантам с призывом воздержаться от попыток проникновения в США.

"Я могу сказать совершенно точно: не приезжайте. Не покидайте свой город и свои общины", - ответил Байден в интервью телеканалу ABC на вопрос об иммигрантах.

Он пояснил, что в США складывается сложная ситуация из-за большого количества задержанных на границе с Мексикой подростков, которые пытаются проникнуть в страну без сопровождения.

ABC между тем отмечает, что, по мнению республиканцев, к сложившейся ситуации привела отмена жесткой миграционной политики бывшего президента США Дональда Трампа, однако Байден заявил, что незаконно пересекающих границу людей власти оправляют назад.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, БАЙДЕН, МИГРАНТЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]