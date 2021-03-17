Шойгу назвал обнадеживающими решения новой администрации США по СНВ

Первые решения новой администрации США обнадеживают, Москве и Вашингтону удалось договориться о продлении договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

В интервью казахстанскому СМИ министр заявил, что по проблематике СНВ могут быть приняты решения, в которых заинтересованы не только Россия и США, но и другие страны.

"Ну знаете, первые шаги обнадеживают. Они обнадеживают, потому что такое стремительное продвижение по продлению договора о стратегических наступательных вооружениях. Конечно, вздохнули все", - сказал министр казахстанскому порталу tengrinews.kz.

"Сейчас понятно, что все-таки от невыполнимых требований и предложений там перешли к вполне нормальному и конструктивному диалогу. Я надеюсь, что, наверное, в дальнейшем могут быть сначала сделаны те шаги, в которых заинтересованы не только США и Россия, но и другие страны", - отметил Шойгу.

Министр сообщил, что российские и американские военные контактируют в Сирии.

"Не буду скрывать, что и сегодня в Сирии на оперативном, на тактическом уровне у нас очень тесные контакты с американскими коллегами. Может быть, если это для кого-то секрет, я его открываю, этот секрет. У нас на уровне наших, по гражданскому назову, управленцев в воздушном пространстве и ведению работы в воздухе по борьбе с терроризмом по нескольку раз в день бывают контакты", - сказал Шойгу.