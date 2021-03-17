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Дальнее зарубежье 17.03.2021 17:04

Заседание Евразийского межправсовета пройдёт 30 апреля в Казани - ЕЭК

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 30 апреля в Казани в очном формате, сообщила журналистам в ходе брифинга помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в среду.

"30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. В повестку планируется включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС - основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС и ряд других, - сказала Малкина.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) намечено на 21 мая в Нур-Султане. "Планируется рассмотреть вопросы функционирования единого рынка услуг, доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, о торгово-экономическом сотрудничестве с основными партнерами союза и другие", - проинформировала помощник председателя коллегии ЕЭК.

Она добавила, что к заседанию ВЕЭС планируется приурочить Евразийский экономический форум. Формат его проведения в настоящее время прорабатывается.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЕАЭС, САММИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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