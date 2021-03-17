Заседание Евразийского межправсовета пройдёт 30 апреля в Казани - ЕЭК

Заседание Евразийского межправительственного совета состоится 30 апреля в Казани в очном формате, сообщила журналистам в ходе брифинга помощник председателя коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Ия Малкина в среду.

"30 апреля в Казани состоится заседание Евразийского межправительственного совета в очном формате. В повестку планируется включить стратегический документ в сфере промышленной политики ЕАЭС - основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года, дорожную карту по обеспечению свободного перемещения органической сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС и ряд других, - сказала Малкина.

Заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) намечено на 21 мая в Нур-Султане. "Планируется рассмотреть вопросы функционирования единого рынка услуг, доклад о состоянии конкуренции на трансграничных рынках, о торгово-экономическом сотрудничестве с основными партнерами союза и другие", - проинформировала помощник председателя коллегии ЕЭК.

Она добавила, что к заседанию ВЕЭС планируется приурочить Евразийский экономический форум. Формат его проведения в настоящее время прорабатывается.