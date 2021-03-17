Экономика Казахстана перейдет к росту в мае-июне - Миннацэкономики

Экономика Казахстана, пережившая в 2020 году спад на фоне пандемии и падения цен на углеводороды, выйдет на положительную динамику роста в мае-июне 2021 года, прогнозирует Миннацэкономики Казахстана.

"Вопрос, когда мы выйдем в положительную зону роста экономики. Мы прогнозируем, это наступит в мае. В мае-июне мы должны выйти в положительную зону роста", - заявил министр национальной экономики Асет Иргалиев на брифинге в среду.

Основными драйверами экономического роста, по словам министра, выступают восстановление внутреннего спроса, благоприятная внешнеэкономическая конъектура, сбалансированное торговое сальдо и эффект от мер господдержки.

"В рамках проводимой макроэкономической контрциклической политики нами предоставляется большое количество мер инфраструктурного стимулирования, создания рабочих мест. Это и госпрограммы "Нурлы Жол", "Нурлы Жер", есть меры связанные с поддержкой бизнеса в рамках "Дорожной карты бизнеса". Все это в комплексе позволит нам стимулировать и поддерживать внутренний спрос на уровне, который необходим будет для того, чтобы обеспечить прогнозируемый рост экономике", - отметил Иргалиев.

Миннацэкономики не исключает пересмотра прогноза роста ВВП страны в 2021 году в сторону повышения, до 3,1%, в связи с изменением внешнеэкономической конъюнктуры и цен на нефть.

"На 2021 год мы будем уточнять наш прогноз (роста ВВП - ИФ), наверное, в сторону небольшого повышения (. . .), порядка 3,1%", - сказал Иргалиев.

Он добавил, что в настоящее время правительство в рамках уточнения бюджета приступает к формированию прогнозов на ближайшую трехлетку.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года ВВП Казахстана упал на 2,6%. В январе 2021 года ВВП (к аналогичному периоду 2020 года) снизился на 4,5%, в январе-феврале - на 2,9%.

В бюджете Казахстана на 2021 год заложен рост экономики на 2,8%, в то же время премьер-министр Аскар Мамин в начале года сказал, что правительство намерено обеспечить рост ВВП по итогам 2021 года в 3%. В свою очередь президент страны Касым-Жомарт Токаев не исключил, что экономический рост может превысить 3%-ный рубеж.