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Дальнее зарубежье 17.03.2021 17:41

На Западный берег Иордана доставлено 64 тыс. доз вакцин Pfizer и AstraZeneca

Палестинская национальная администрация на Западном берегу реки Иордан получила в среду 64 тыс. доз вакцин против коронавируса CОVID-19 производства компаний Pfizer и AstraZeneca, сообщает The Jerusalem Post.

По информации издания, вакцины направлены в регион Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), из них 40 тыс. доз произведены компанией Pfizer, 24 тыс. доз - AstraZeneca.

Отмечается, что общее число предоставленных палестинской администрации вакцин достигло 100 тыс. доз и, как ожидается, вскоре достигнет 250 тыс. доз.

Препараты доставлены на Западный берег ВОЗ в координации с израильскими властями.

Ранее сообщалось, что палестинцы получили отгрузку российской вакцины "Спутник V" и уже приступили к вакцинации населения.

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Тэги: БЛИЖВОСТОК, ВАКЦИНЫ, ДОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]