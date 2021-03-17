На Западный берег Иордана доставлено 64 тыс. доз вакцин Pfizer и AstraZeneca

Палестинская национальная администрация на Западном берегу реки Иордан получила в среду 64 тыс. доз вакцин против коронавируса CОVID-19 производства компаний Pfizer и AstraZeneca, сообщает The Jerusalem Post.
По информации издания, вакцины направлены в регион Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), из них 40 тыс. доз произведены компанией Pfizer, 24 тыс. доз - AstraZeneca.
Отмечается, что общее число предоставленных палестинской администрации вакцин достигло 100 тыс. доз и, как ожидается, вскоре достигнет 250 тыс. доз.
Препараты доставлены на Западный берег ВОЗ в координации с израильскими властями.
Ранее сообщалось, что палестинцы получили отгрузку российской вакцины "Спутник V" и уже приступили к вакцинации населения.
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