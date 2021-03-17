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Дальнее зарубежье 17.03.2021 18:04

Постпреды стран ЕС одобрили расширение санкций за нарушение прав человека в ряде стран

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил в среду для утверждения Советом ЕС введение ограничительных мер за нарушение прав человека в ряде стран.

"Послы согласовали этот пункт повестки. На данном этапе, пока не принял своего решения Совет (ЕС), мы не сообщаем ни названий стран, ни имен подпавших под санкции лиц", - заявил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС в Брюсселе.

Он также сообщил, что официальное решение Совета ЕС по иностранным делам по данному вопросу ожидается на заседании 22 марта.

В европейских СМИ со ссылкой на источники ранее появлялись сообщения о том, что в список нового санкционного режима за "серьезные злоупотребления и нарушения прав человека", в который первоначально входили четверо россиян, на этот раз будут включены физические и юридические лица из Китая, КНДР, Ливии, России, Эритреи и Южного Судана.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]