Постпреды стран ЕС одобрили расширение санкций за нарушение прав человека в ряде стран

Комитет постоянных представителей (Coreper) стран ЕС одобрил в среду для утверждения Советом ЕС введение ограничительных мер за нарушение прав человека в ряде стран.
"Послы согласовали этот пункт повестки. На данном этапе, пока не принял своего решения Совет (ЕС), мы не сообщаем ни названий стран, ни имен подпавших под санкции лиц", - заявил "Интерфаксу" источник в институтах ЕС в Брюсселе.
Он также сообщил, что официальное решение Совета ЕС по иностранным делам по данному вопросу ожидается на заседании 22 марта.
В европейских СМИ со ссылкой на источники ранее появлялись сообщения о том, что в список нового санкционного режима за "серьезные злоупотребления и нарушения прав человека", в который первоначально входили четверо россиян, на этот раз будут включены физические и юридические лица из Китая, КНДР, Ливии, России, Эритреи и Южного Судана.
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента
Баку призывает оказать давление на Ереван для передачи Азербайджану карты минных полей в Карабахе – Байрамов
Нефть дешевеет на данных о запасах в США, Brent - $67,53 за баррель
Запасы нефти в США выросли на 2,4 млн баррелей за неделю
СФР откроет финансовую линию для азербайджанских предпринимателей
Вместимость отелей Египта к концу 2021 года увеличится на 10 тысяч номеров
Мировые продажи предметов искусства упали на 22% в 2020 году - эксперты
Еврокомиссия представила предложение о сертификате вакцинации
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Важная информация для клиентов AccessBank-а
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам