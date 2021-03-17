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Туризм 17.03.2021 18:32

Вместимость отелей Египта к концу 2021 года увеличится на 10 тысяч номеров

Вместимость отелей Египта к концу 2021 года увеличится на 10 тысяч номеров или 4,8%, сообщает газета Arab News.

"Вместимость отелей Египта в настоящее время составляет 205 тыс. номеров. К концу 2021 года она вырастет на 4,8% - до более чем 215 тыс. комнат. Сейчас уже готовы 4 тысячи номеров", - пишет издание.

Как отмечает газета, новые комнаты будут введены в эксплуатацию после снятия глобальных ограничений на поездки.

Средняя загрузка гостиниц Египта с начала 2021 года и до середины февраля составила около 50% - это разрешенный правительством максимум. До пандемии коронавируса загрузка была на уровне 80%.

Египет возобновил международный туризм в начале июля 2020 года в трех мухафазах - Красном море, Южном Синае и Матрух. Туристов принимают 725 обычных и 75 гостиниц на воде в Луксоре и Асуане.

"При этом заполняемость отелей в Хургаде лучше, чем в Шарм-эль-Шейхе, из-за активного интереса местных туристов. Они также охотно посещают археологические памятники в таких областях, как Луксор, Асуан, Красное море и Александрия", - отмечает Arab News.

Доходы Египта от туризма в 2020 году упали на 70% - до 4 млрд долларов. Количество путешественников сократилось с 13,1 млн в 2019 году до 3,5 миллиона в прошлом году. Вклад туризма в ВВП Египта составляет около 15%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕГИПЕТ, ТУРИЗМ, ГОСТИНИЦЫ, РАЗВИТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]