В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек умер

В Эстонии у двух человек после вакцинации от коронавируса возник тромбоз, один из них скончался, сообщил советник по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирс (Alar Irs).

"Один человек был вакцинирован вакциной AstraZeneca, второй вакциной Pfizer. Человек, вакцинированный AstraZeneca, скончался", - сообщил Ирс в среду порталу "Дельфи".

Второй случай тромбоза зафиксирован у 82-летнего мужчины после вакцинации Pfizer. Тромбоз возник в кровеносном сосуде глаза и вызвал нарушение зрения, жизни человека ничего не угрожало. Также он принимал лекарство, в случае которого тромбоз является известным побочным действием, отметил Ирс.

Несмотря на эти случаи, Ирс считает, что Эстония должна продолжить использование вакцины AstraZeneca. В среду такое же мнение высказал и министр здоровья и труда Танель Кийк (Tanel Kiik).

"Сейчас отсутствуют научные данные, которые указывали бы на то, что одна вакцина опаснее другой", - подчеркнул Ирс.

Эстония по числу инфицированных коронавирусом занимает одно из первых мест в Европе, здесь в разы больше заразившихся (в среду суточный прирост составил 1 784 случая), чем в соседних Латвии, Литве и Финляндии.

В Эстонии по состоянию на среду введена как минимум одна доза вакцины у 144 665 человек (10,961% от численности населения), курс вакцинации завершен у 53 729 человек (4, 043%). В основном здесь используют вакцину AstraZeneca.