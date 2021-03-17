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Дальнее зарубежье 17.03.2021 19:26

В Венгрии зафиксировали рекордную суточную смертность больных COVID-19 - 195 летальных исходов

Медицинские службы Венгрии в среду отчитались о 195 пациентах с коронавирусом COVID-19, скончавшихся за сутки, что является рекордным показателем для этой страны, передает агентство Associated press (AP).

Предыдущий подобный рекорд - 193 летальных исхода - был отмечен в начале декабря 2020 года.

Также до рекордного уровня возросло число тех, кто проходит лечение от COVID-19, то есть до 10,3 тыс. человек. Это примерно в три раза больше, чем число госпитализированных с коронавирусом на начало февраля, когда в Венгрии начался новый подъем заболеваемости.

По информации американского университета Джонса Хопкинса, Венгрия занимает 7-е место в мире по уровню смертности среди зараженных COVID-19 - на 1 млн человек

Между тем, AP ранее сообщало, что Венгрия по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19 оказалась на втором месте среди стран ЕС, уступая по темпам выдачи вакцин населению только Мальте. Минимум одну дозу вакцины приняли 1,4 млн человек.

В среду в Венгрию, как ожидается, поступит еще одна партия китайской вакцины Sinopharm в 100 тыс. доз: Венгрия - единственная страна ЕС, применяющая этот препарат.

В Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. В феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайский препарат компании Sinopharm.

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Тэги: ВЕНГРИЯ, КОРОНАВИРУС, СМЕРТНОСТЬ, РЕКОРД

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]