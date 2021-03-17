В Венгрии зафиксировали рекордную суточную смертность больных COVID-19 - 195 летальных исходов

Медицинские службы Венгрии в среду отчитались о 195 пациентах с коронавирусом COVID-19, скончавшихся за сутки, что является рекордным показателем для этой страны, передает агентство Associated press (AP).
Предыдущий подобный рекорд - 193 летальных исхода - был отмечен в начале декабря 2020 года.
Также до рекордного уровня возросло число тех, кто проходит лечение от COVID-19, то есть до 10,3 тыс. человек. Это примерно в три раза больше, чем число госпитализированных с коронавирусом на начало февраля, когда в Венгрии начался новый подъем заболеваемости.
По информации американского университета Джонса Хопкинса, Венгрия занимает 7-е место в мире по уровню смертности среди зараженных COVID-19 - на 1 млн человек
Между тем, AP ранее сообщало, что Венгрия по масштабам вакцинации от коронавируса COVID-19 оказалась на втором месте среди стран ЕС, уступая по темпам выдачи вакцин населению только Мальте. Минимум одну дозу вакцины приняли 1,4 млн человек.
В среду в Венгрию, как ожидается, поступит еще одна партия китайской вакцины Sinopharm в 100 тыс. доз: Венгрия - единственная страна ЕС, применяющая этот препарат.
В Венгрии доступны пять вакцин от COVID-19. В феврале эта страна стала первой в ЕС, начавшей использовать российскую вакцину "Спутник V" и китайский препарат компании Sinopharm.
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