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Дальнее зарубежье 17.03.2021 14:31

Вакцинация руководства Эстонии приостановлена

Дефицит антивирусного препарата стал причиной приостановки в Эстонии приоритетной вакцинации политиков и государственных деятелей.

В прошлую пятницу правительство согласилось с необходимостью вакцинации министров, депутатов парламента и высших государственных деятелей в приоритетном порядке, но из-за проблем с поставками вакцины план приостановлен, сообщил в среду портал телерадиовещания ERR.

"Так как в Эстонию прибыло меньше вакцины, чем ожидалось, то план пришлось приостановить", сказал порталу директор коммуникационной службы правительства Ээро Раун (Eero Raun).

Он отметил, что плану вакцинации снова дадут ход, когда в Эстонию поступит больше вакцины, но не смог сообщить, когда точно удастся реализовать запланированное", "все зависит от производителей вакцины".

Вакцинировать политиков и государственных чиновников планировалось препаратом AstraZeneca. Предполагалось, что будут вакцинированы депутаты парламента, члены правительства, государственный секретарь, канцлер права, государственный контролер, председатель Госсуда и президент Банка Эстонии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) в связи с визитом в Афганистан привилась препаратом AstraZeneca ранее.

В настоящее время коронавирусом болеет премьер-министр Кая Каллас (Kaja Kallas). Ее временно заменяет министр государственного управления Яак Ааб (Jaak Aab).

В Эстонии по состоянию на среду введена как минимум одна доза вакцины у 144 665 человек (10,961% от численности населения), курс вакцинации завершен у 53 729 человек (4, 043%). В основном здесь используют вакцину AstraZeneca.

Министр здоровья и труда Танель Кийк (Tanel Kiik) сообщил во вторник, что прививка этой вакциной будет продолжена, несмотря на то, что ряд государств приостановил ее использования из-за возможного воздействия на появление тромбов в крови. В самой Эстонии советник по медицине Департамента лекарственных средств Алар Ирс (Alar Irs) в среду сообщил о двух случаях возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек скончался.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, ВАКЦИНА, НЕХВАТКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]