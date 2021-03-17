Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил готовность официального Баку принять миссию UNESCO для оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам на освобожденных территориях в Карабахе.
Такое мнение Гаджиев высказал в ходе видеоконференции с главой офиса гендиректора UNESCO Николасом Кассионидесом, сообщает Администрация президента.
«В ходе беседы Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с UNESCO и всегда открыт для конструктивного диалога. Он также подтвердил, что официальный Баку готов принять миссию UNESCO для оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе», - подчеркивается в информации.
При этом Гаджиев добавил: «Масштабы вандализма, совершенного Арменией против культурного и религиозного наследия азербайджанского народа на этих территориях во время почти 30-летней оккупации, ужасны».
Помощник президента отметил, что Азербайджан имеет богатый опыт в области охраны культурных и религиозных памятников, вносит свой вклад в восстановление культурных и религиозных памятников на международном уровне. В этой связи он рассказал о проектах в этом направлении, реализуемых Фондом Гейдара Алиева за рубежом.
Х.Насирзаде
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5% годовых
Власти Германии одобрили ходатайство ТВЭЛ и Framatome на создание СП по производству ТВС
Нефть перешла к снижению, несмотря на повышение прогноза спроса МЭА, Brent - $67,56 за баррель
В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек умер
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-феврале, сократилось в 5,9 раз из-за COVID-19
Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте генерал-лейтенанта запаса по подозрению в убийстве 20 лет назад в Украине
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Делегация Кабула намерена обсудить в Москве с талибами вопросы урегулирования в Афганистане
Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США
Полеты военных самолетов РФ вблизи Аляски достигли рекордного количества - генерал ВВС США
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Важная информация для клиентов AccessBank-а
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам