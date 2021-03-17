Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента

Помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев подтвердил готовность официального Баку принять миссию UNESCO для оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам на освобожденных территориях в Карабахе.

Такое мнение Гаджиев высказал в ходе видеоконференции с главой офиса гендиректора UNESCO Николасом Кассионидесом, сообщает Администрация президента.

«В ходе беседы Гаджиев подчеркнул, что Азербайджан придает большое значение сотрудничеству с UNESCO и всегда открыт для конструктивного диалога. Он также подтвердил, что официальный Баку готов принять миссию UNESCO для оценки ущерба, нанесенного культурным и религиозным памятникам на освобожденных территориях Азербайджана в Карабахе», - подчеркивается в информации.

При этом Гаджиев добавил: «Масштабы вандализма, совершенного Арменией против культурного и религиозного наследия азербайджанского народа на этих территориях во время почти 30-летней оккупации, ужасны».

Помощник президента отметил, что Азербайджан имеет богатый опыт в области охраны культурных и религиозных памятников, вносит свой вклад в восстановление культурных и религиозных памятников на международном уровне. В этой связи он рассказал о проектах в этом направлении, реализуемых Фондом Гейдара Алиева за рубежом.

Х.Насирзаде