Баку занял 107-ое место в рейтинге крупнейших финансовых центров мира

Нью-Йорк остается лидером рейтинга крупнейших финансовых центров мира, которые раз в полгода публикует финансовая консалтинговая компания Z/Yen Group Ltd.

Он обгоняет Лондон, занимающий вторую позицию, на 21 пункт. В свою очередь идущий на третьем месте Шанхай уступает британской столице всего лишь на 1 пункт, свидетельствуют данные индекса Global Financial Centres Index (GFCI).

Далее также с небольшими отставаниями следует целый ряд азиатских городов - Гонконг, Сингапур, Пекин, Токио и Шэньчжэнь. При этом японская столица потеряла сразу три позиции, в то время как другие города поднялись в рейтинге.

Только в конце топ-10 присутствуют еще два представителя Европы - Франкфурт и Цюрих. При этом германский город вытеснил из "десятки" Сан-Франциско, поскольку, "вероятно, извлек выгоду из выхода Великобритании из Европейского союза", говорится в сообщении.

Баку в рейтинге опустился на девять позиций - до 107-го места, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Москва переместилась вверх на пять позиций и теперь занимает 57-е место (между Хельсинки и Британскими Виргинскими островами). Санкт-Петербург поднялся сразу на 16 строк вверх - до 88-й позиции.

Казахский Нур-Султан опустился на четыре строчки - до 78-го места, Алма-Ата потеряла две позиции и теперь находится на 101-м месте.

Индекс мировых финансовых центров был впервые опубликован в 2007 году и обновляется каждые полгода (нынешний выпуск стал 29-м по счету), в него входят 114 городов. Последний рейтинг был составлен на основе опроса около 10,8 тыс. респондентов.