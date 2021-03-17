Оппозиция в Армении обвинила власти в затягивании процесса организации парламентских выборов

Оппозиционная парламентская фракция "Светлая Армения" считает необходимым проведение досрочных выборов в парламент до 1 июня, заявляет о затягивании властями организации выборов.

"1 июня - наш окончательный срок. Страна находится в кризисе, и необходимо как можно скорее выйти из него, а это возможно лишь путем проведения внеочередных парламентских выборов. Если премьер уйдет в отставку до 6 апреля, то выборы пройдут до 1 июня", - сказал руководитель фракции Эдмон Марукян журналистам в среду.

При этом он отметил, что власти затягивают процесс организации выборов, требуя от оппозиции согласиться с изменениями в Избирательный кодекс.

"Правящая сила предлагает, чтобы выборы проводились только по пропорциональной системе, имея определенные обеспокоенности в связи с рейтинговой системой. Мы не согласны, и предлагаем открытую рейтинговую систему. Это означает, что за конкретного человека, известного политика, могут проголосовать во всех областях, чтобы человек не был привязан к определенному участку. На основе этого рейтинга он может продвинуть свою позицию и позицию своей политсилы. Но власти не приняли это предложение", - сказал Марукян.

По его словам, предлагаемая правящей силой пропорциональная система не будет отражать реальную картину выборов.

"Элиты почти всех политических сил из Еревана, при пропорциональной системе получится, что мы выбираем ереванский парламент, а области выпадают", - сказал он.

"Кроме того, в предложенном правящей силой варианте Избирательного кодекса есть абсурдное положение о том, что после выборов набравшая наибольшее количество голосов сила в течение 14 дней может самолично решить, с кем формировать коалицию, остальные силы подобным правом не обладают. Если в течение двух недель коалиция не будет сформирована, то после этого в течение семи дней подобное право будет предоставлено остальным политсилам. Это нелогично и абсурдно", - сказал Марукян.

Вместе с тем, он заявил, что его партия "Светлая Армения" готова к внеочередным выборам при любом Избирательном кодексе.

Ранее в среду вице-спикер парламента, член правящей фракции "Мой шаг" Ален Симонян заявил, что дата проведения в Армении внеочередных парламентских выборов пока не определена.

"Должно быть принято решение по избирательному кодексу - идем на выборы со старым или новым кодексом. Возможно, будет изменена рейтинговая система выборов. Эти вопросы должны быть обсуждены, после чего мы сможем понять сроки выборов", - сказал Симонян журналистам.

При этом он отметил, что 80% политических сил оппозиционного поля не желают проведения досрочных выборов. "Не хотят, поскольку знают, что не достигнут успеха", - отметил Симонян.

13 марта премьер Армении Никол Пашинян обсудил с президентом республики Арменом Саркисяном возможность проведения внеочередных парламентских выборов.

Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Светлая Армения" Эдмон Марукян заявил журналистам, что внеочередные выборы должны быть проведены до 1 июня.

Руководитель оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян считает необходимой отставку Пашиняна, формирование временного правительства, после чего могут быть проведены внеочередные парламентские выборы.

Лидер внепарламентской оппозиции Армении, руководитель "Движения спасения родины" Вазген Манукян заявил о необходимости отстранения действующего руководства страны от власти, если оно объявит о проведении внеочередных выборов в парламент без формирования временного правительства.