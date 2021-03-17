Израиль готов решать с Россией вопрос о присутствии Ирана в Сирии - глава МИД

Израиль готов попытаться решить вопрос о присутствии Ирана в Сирии в диалоге с Россией и другими партнерами, но оставляет за собой право на самооборону, заявил глава МИД Израиля Габи Ашкенази.
"Израиль сохраняет за собой право на самооборону. Мы не позволим иранцам использовать Сирию для действий против нас, и мы будем делать все необходимое для обеспечения своей безопасности", - сказал Ашкенази в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
По словам израильского министра, "мы будем готовы с Россией, а также с другими государствами пробовать решить этот иранский вопрос каким-то другим образом, мы, в принципе, были бы этому рады". Так он ответил на вопрос, готов ли Израиль прислушаться к призывам Москвы и прекратить атаки на Сирию.
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