Нефть перешла к снижению, несмотря на повышение прогноза спроса МЭА, Brent - $67,56 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали снижаться в ходе торгов в среду, несмотря на то, что Международное энергетическое агентство (МЭА) улучшило свой прогноз нефтяного спроса в текущем году.

Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:13 в среду составляет $67,56 за баррель, что на $0,83 (1,21%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $64,19 за баррель, что на $0,61 (0,94%) ниже уровня на закрытие предыдущей сессии.

Ранее в ходе торгов оба контракта дорожали.

МЭА повысило прогноз мирового спроса на нефть в 2021 году на 100 тыс. б/с, до 5,5 млн б/с. Мировой спрос в этом году достигнет 96,5 млн б/с, восстановив около 60% объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, пишет агентство в своем отчете.

Агентство также сообщило, что мировые поставки нефти в феврале упали на 2 млн б/с - до 91,6 млн б/с в результате резкого сокращения добычи в США и дополнительных добровольных сокращений добычи Саудовской Аравией в рамках сделки ОПЕК+.

Помимо этого, инвесторы ожидают данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране. Согласно данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 12 марта, уменьшились на 1,047 млн баррелей после роста на 12,792 млн баррелей в предыдущую неделю. Эксперты в среднем ожидали увеличения запасов на 2,715 млн баррелей, сообщает Trading Economics.

Официальный доклад министерства энергетики США о запасах энергоносителей будет опубликован в среду в 19:30. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют рост запасов нефти в США на прошлой неделе на 400 тыс. баррелей, а также сокращение запасов бензина и дистиллятов соответственно на 1,4 млн баррелей и 900 тыс. баррелей.

Между тем инвесторы испытывают беспокойство относительно перспектив спроса в Европе в связи с медленными темпами вакцинации от коронавируса.

Целый ряд европейских стран, включая Германию, Италию, Испанию и Францию, приостановили использование вакцины от COVID-19 производства компании AstraZeneca из-за вероятных побочных эффектов. Речь идет о ряде случаев возникновения тромбов после вакцинации, однако эксперты утверждают, что четкая связь пока не доказана, и сами эти случаи не выходят за рамки общей статистики.