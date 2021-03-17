Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5% годовых

Комитет по монетарной политике Национального банка Грузии на заседании в среду принял решение повысить ставку рефинансирования на 50 базисных пунктов (б.п.), до 8,5% годовых, говорится в сообщении Нацбанка.
До этого регулятор четыре раза подряд сохранял ставку на уровне 8%, тогда как с конца апреля 2020 года трижды снижал ее с уровня 9%.
Нацбанк констатирует, что в феврале 2021 года инфляция в Грузии в годовом исчислении составила 3,6%, отмечая при этом, что с декабря 2020 года инфляция замедляется за счет субсидирования коммунальных платежей, что носит временный характер и, как правило, центральные банки не учитывают такие временные факторы при принятии решений по монетарной политике, руководствуясь среднесрочным прогнозом инфляции.
"Окончание субсидии с марта соответствующим образом отразится на уровне инфляции. Базовым эффектом этой субсидии будет увеличение годового уровня инфляции в декабре 2021 года и в январе-феврале 2022 года. Согласно текущему прогнозу, при прочих равных условиях инфляция в 2021 году составит в среднем 4-4,5%, а затем постепенно приблизится к целевому показателю (3%)", - считает Нацбанк.
По оценке регулятора, среди факторов, влияющих на динамику инфляции, - по-прежнему тенденция роста цен на международных товарных рынках, которая особенно усилилась с начала года.
Комитет также учел, что долгосрочное поддержание низкого курса лари в условиях высокой долларизации экономики оказывает дополнительное давление на рост цен. В то же время остается высокая неопределенность в отношении динамики восстановления внешнего спроса. Что касается кредитования, то, несмотря на недавнее замедление, оно продолжает умеренно расти.
"Принимая во внимание эти факторы, комитет решил ужесточить монетарную политику и повысить ставку на 50 базисных пунктов", - сообщает регулятор, считая, что "на данном этапе не видится необходимости в дальнейшем ужесточении политики в течение года".
"На фоне ослабления ограничений в течение года ожидается постепенное восстановление экономической активности, основной движущей силой которого будет внутренний спрос. В то же время внешний спрос останется значительно сниженным. Что касается текущих показателей, то доходы от международных путешественников минимальны и упали на 95% в годовом исчислении в январе. Импорт товаров упал в феврале на 12% в годовом исчислении, экспорт же немного улучшился и увеличился на 3%", - говорится в сообщении.
Следующее заседание комитета по монетарной политике Нацбанка Грузии состоится 28 апреля 2021 года.
Целевой показатель инфляции в Грузии на 2021 год, а также на последующие два года определен Нацбанком на уровне 3%. В госбюджет 2021 года инфляция заложена также в пределах 3%.
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