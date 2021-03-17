Казахстан приостановил переговоры о поставках в страну вакцины AstraZeneca

Казахстан остановил переговоры о поставке в страну вакцины AstraZeneca из-за побочных проявлений препарата, сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков.
"По AstraZeneca переговоры были, но я бы сказал, что по этому вопросу таких активных (переговоров - ИФ-К) пока не было. На сегодняшний день, вы знаете, какова ситуация, следите за СМИ. С учетом того, что некоторые страны приостанавливают вакцинацию (AstraZeneca - ИФ-К), мы в этом вопросе не слишком активно проявляем. Мы ведем переговоры по тем препаратам, которые имеют наименьшее число побочных проявлений", - сказал Асылбеков на брифинге в среду.
Он информировал, что в настоящее время Казахстан ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.
"Если есть готовность поставки вакцины в нашу страну, тех препаратов, которые обеспечили свою безопасность и качество, этот вопрос полностью прорабатывается", - сказал он.
О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки. 16 марта о приостановке рассмотрения вопроса о поставке в страну данной вакцины заявила Киргизия.
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента
Баку призывает оказать давление на Ереван для передачи Азербайджану карты минных полей в Карабахе – Байрамов
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5% годовых
Власти Германии одобрили ходатайство ТВЭЛ и Framatome на создание СП по производству ТВС
Нефть перешла к снижению, несмотря на повышение прогноза спроса МЭА, Brent - $67,56 за баррель
В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек умер
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-феврале, сократилось в 5,9 раз из-за COVID-19
Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте генерал-лейтенанта запаса по подозрению в убийстве 20 лет назад в Украине
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Важная информация для клиентов AccessBank-а
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам