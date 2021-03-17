Казахстан приостановил переговоры о поставках в страну вакцины AstraZeneca

Казахстан остановил переговоры о поставке в страну вакцины AstraZeneca из-за побочных проявлений препарата, сообщил заместитель председателя комитета медицинского и фармацевтического контроля Минздрава Нурлыбек Асылбеков.

"По AstraZeneca переговоры были, но я бы сказал, что по этому вопросу таких активных (переговоров - ИФ-К) пока не было. На сегодняшний день, вы знаете, какова ситуация, следите за СМИ. С учетом того, что некоторые страны приостанавливают вакцинацию (AstraZeneca - ИФ-К), мы в этом вопросе не слишком активно проявляем. Мы ведем переговоры по тем препаратам, которые имеют наименьшее число побочных проявлений", - сказал Асылбеков на брифинге в среду.

Он информировал, что в настоящее время Казахстан ведет переговоры о поставках вакцин Pfizer, Moderna, Sinovac, Johnson & Johnson.

"Если есть готовность поставки вакцины в нашу страну, тех препаратов, которые обеспечили свою безопасность и качество, этот вопрос полностью прорабатывается", - сказал он.

О приостановке применения вакцины AstraZeneca объявил целый ряд европейских стран, в том числе Германия, Франция и Италия, Испания. Это произошло после ряда случаев возникновения тромбов после прививки. 16 марта о приостановке рассмотрения вопроса о поставке в страну данной вакцины заявила Киргизия.