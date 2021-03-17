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СНГ 17.03.2021 20:22

Экономика Украины в 2021г может вырасти на 5,1% - офис президента

ВВП Украины в 2021 году увеличится на 5,1%, прогнозирует заместитель главы Офиса президента страны Юлия Свириденко.

"В 2021-м наши ожидания - это рост ВВП на уровне 5,1%", - сказала Свириденко журналистам в кулуарах посвященного малому и среднему бизнесу форума "Украина 30" в среду.

Она добавила, что для достижения такого роста должен быть внедрен ряд монетарных, фискальных мер, а также мер поддержки бизнеса.

"Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимы, как минимум, $3 млрд иностранных инвестиций в год", - отметила она.

Прогнозы западных инвестбанков и рейтинговых агентств по поводу роста украинской экономики в 2021 году более сдержанные. Так, BofA Global Research ожидает роста ВВП на 4,5%, Citi и S&P Global Ratings - на 4%, Fitch Ratings - на 4,1%.

Статданные по ВВП по итогам 2020 года пока не опубликованы. Citi оценивает спад украинской экономики в минувшем году в 5,1%, Национальный банк Украины - в 4,4%.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УКРАИНА, ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]