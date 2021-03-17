Вывести войска США из Афганистана к маю будет непросто - Байден

Соглашение США с движением "Талибан" было проработано недостаточно, и Вашингтону нелегко исполнить свою часть обязательств - вывести к маю американские войска из Афганистана, заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу ABC.
"Это может случиться, но это будет непросто", - сказал президент.
Он пояснил, что сейчас находится в процессе принятия решения, когда военные США покинут Афганистан.
"Дело в том, что это соглашение, достигнутое бывшим президентом (Дональдом Трампом - ИФ), путем переговоров, не было выработано, как того следует", - сказал Байден.
Он добавил, что США ведут консультации с союзниками по поводу дальнейших действий на этом направлении.
Вашингтон заключил соглашение с талибами 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан" обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы будут соблюдать достигнутые договоренности.
Однако мирный процесс осложняется насилием в Афганистане, затягивающимися переговорами между Кабулом и талибами и сомнениями в реализуемости графика вывода войск США из страны.
1аю бп
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