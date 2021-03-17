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Дальнее зарубежье 17.03.2021 15:42

Полеты военных самолетов РФ вблизи Аляски достигли рекордного количества - генерал ВВС США

Объединенное командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) в минувшем году вынуждено было реагировать на самое большое количество полетов российских военных самолетов вблизи Аляски со времен холодной войны, заявил его глава генерал ВВС США Глен Ван Херк на слушаниях в сенатском Комитете по вооруженным силам.

"Россия продолжает частые военные операции на подступах к Северной Америке", - сказал он.

"В прошлом году NORAD отреагировал на большее количество полетов российских военных у побережья Аляски, чем мы видели за любой год после окончания холодной войны, - отметил он. - В этих полетах участвовали тяжелые бомбардировщики, противолодочная авиация и средства разведки".

По мнению генерала, полеты российских военных возле Аляски "показывают как военную мощь России, так и то, как они отрабатывают потенциальные удары по нашей родине".

Российская военная авиация, в том числе стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95, дальние противолодочные самолеты Ту-142, патрульные противолодочные самолеты Ил-38 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50, которые регулярно сопровождаются истребителями Су -35, как правило, перехватываются истребителями F-22 Raptors ВВС США всякий раз, когда они заходят в опознавательную зону ПВО Аляски, отметил генерал.

Он заявил, что "Россия представляет постоянную непосредственную угрозу Соединенным Штатам и Канаде и остается самым серьезным вызовом для нашей миссии по защите родины".

Ван Херк утверждал, что российские лидеры "стремятся подорвать влияние США, утвердить свое региональное доминирование и вернуть себе статус мировой державы с помощью общегосударственной стратегии, которая включает информационные операции, экономическое принуждение и угрозу военной силы".

Генерал сказал, что если США вступят в конфликт с Россией, то они "должны ожидать, что Россия применит широкий спектр передовых возможностей - некинетических, обычных и ядерных - для создания угрозы для критически важной инфраструктуры в попытке ограничить способность США проецировать силу и попытаться добиться деэскалации".

Он также обратил внимание на новейшие наступательные возможности России, такие как современное кибернетическое и противоспутниковое оружие, а также гиперзвуковое оружие.

Ван Херк сказал в Комитете Сената по вооруженным силам, что в ближайшие годы "Россия надеется поставить на вооружение серию еще более совершенного оружия, предназначенного для обеспечения ее способности доставлять ядерное оружие в Соединенные Штаты", указав, в частности, на подводный атомный беспилотный аппарат "Посейдон".

Между тем в Минобороны РФ ранее неоднократно заявляли, что экипажи дальней авиации РФ регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

"Все полеты самолетов Воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечали в Минобороны РФ.

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Тэги: США, NORAD, РОССИЯ, САМОЛЕТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]