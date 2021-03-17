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Дальнее зарубежье 17.03.2021 15:45

Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США

Россия ответит за вмешательство в президентские выборы в США, заявил американский президент Джо Байден.

В интервью телеканалу АВС в среду он сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. "Мы считаем, что Россия осуществила операции (...) направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа и подрыва общественного доверия к электоральному процессу, а также усиление социально-политических разногласий в США", - говорилось в докладе.

В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]