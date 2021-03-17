Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США

Россия ответит за вмешательство в президентские выборы в США, заявил американский президент Джо Байден.
В интервью телеканалу АВС в среду он сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.
В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. "Мы считаем, что Россия осуществила операции (...) направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа и подрыва общественного доверия к электоральному процессу, а также усиление социально-политических разногласий в США", - говорилось в докладе.
В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.
Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.
Президент Азербайджана принял министра сельского и лесного хозяйства Турции
Азербайджан готов принять миссию ЮНЕСКО для оценки ущерба историческим и культурным памятникам в Карабахе – помощник президента
Баку призывает оказать давление на Ереван для передачи Азербайджану карты минных полей в Карабахе – Байрамов
Нацбанк Грузии повысил ставку рефинансирования с 8% до 8,5% годовых
Власти Германии одобрили ходатайство ТВЭЛ и Framatome на создание СП по производству ТВС
Нефть перешла к снижению, несмотря на повышение прогноза спроса МЭА, Brent - $67,56 за баррель
В Эстонии зафиксировано два случая возникновения тромбоза после вакцинации от коронавируса, один человек умер
Число иностранцев, посетивших Азербайджан в январе-феврале, сократилось в 5,9 раз из-за COVID-19
Генпрокуратура Азербайджана сообщила об аресте генерал-лейтенанта запаса по подозрению в убийстве 20 лет назад в Украине
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Важная информация для клиентов AccessBank-а
Caspian Energy Club дает старт пятой национальной премии Brand Award Azerbaijan
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам