Байден заявил, что России придется заплатить за вмешательство в выборы в США

Россия ответит за вмешательство в президентские выборы в США, заявил американский президент Джо Байден.

В интервью телеканалу АВС в среду он сказал, что Россия "заплатит", воздержавшись от дополнительных комментариев. При этом Байден отметил, что с Москвой можно работать по темам, представляющим взаимный интерес, именно поэтому он решил продлить договор СНВ в январе.

В распространенном 16 марта докладе национальной разведки США содержалось утверждение о том, что Россия перед выборами 2020 года пыталась дискредитировать Байдена и поддержать Дональда Трампа. "Мы считаем, что Россия осуществила операции (...) направленные на дискредитацию кандидатуры президента Байдена и Демократической партии, поддержку бывшего президента Трампа и подрыва общественного доверия к электоральному процессу, а также усиление социально-политических разногласий в США", - говорилось в докладе.

В то же время, согласно докладу, "систематических кибератак" из России, нацеленных на то, чтобы так или иначе повлиять на результаты выборов, не было зафиксировано.

Президент США Байден вскоре после прихода к власти поручил нацразведке подготовить серию докладов, связанных, в частности, с Россией. Разведка США, как ожидается, в скором времени представит выводы по другим темам, помимо вмешательства в выборы 2020 года. Среди прочего, речь пойдет о масштабной кибератаке на компанию SolarWinds, за которой, как считают в США, может стоять Россия.